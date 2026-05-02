Central inauguró otra cancha en Arroyo Seco para que jueguen las divisiones inferiores

El Canalla enfrentó a Banfield en las divisiones inferiores de AFA y las categorías menores estrenaron una nueva cancha

En el marco de la octava fecha del torneo de divisiones inferiores de AFA, Central enfrentó a Banfield donde tuvo una jornada negativa ya que hubo un triunfo para los canallas, tres para el Taladro y dos empates. Pero la nota más saliente fue que los canallas inauguraron una nueva cancha en Arroyo Seco.

La denominaron "Tierra Santa" ya que fue construida con césped del Gigante de Arroyito y los arcos del Mundial 1978 que se desarrolló en Argentina. Con la presencia de su presidente Gonzalo Belloso y varios miembros de la Comisión Directiva, antes del primer partido hicieron el corte de cinta protocolar y el nuevo espacio canalla quedó oficialmente inaugurado.

La jornada en Arroyo Seco comenzó con el partido de la 7ª división. Allí el equipo dirigido por Ariel Giaccone se impuso por 2 a 0 a Banfield con goles de Bladimir Moreyra y Feliciano Grando. La categoría 2010 ahora tiene 15 puntos producto de 5 triunfos y 3 empates. Ocupa la novena colocación detrás de River y Talleres (22), Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield (18), Newell's (17) y Boca, Racing e Independiente (16).

Luego fue el turno de la 8ª división. La victoria fue para Banfield que ganó por 2 a 1 y de esta forma le quitó el invicto a los dirigidos por Lucas García. Tiago Fernández, de tiro penal, conquistó el descuento para los canallas. Los líderes en esta división ahora son River y Boca con 21 puntos, seguidos por Vélez, Central y San Lorenzo que tienen 19.

Vale destacar que la categoría 2011 de los auriazules llevaba un invicto de 19 partidos (16 triunfos y 3 pardas) desde su caída por 1 a 0 ante Boca en la fecha 19 del torneo de 9ª división de AFA de 2025.

Finalmente, en 9ª división se mataron a goles y terminaron 3 a 3. Benicio Figueroa (2) y Santiago Orquera llegaron a la red para el equipo de Hernán Pisani. Los pibes de la 2012 tienen 20 puntos, producto de 6 triunfos y 2 empates.

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La 5ª canalla sigue dando que hablar

En tanto las divisiones mayores jugaron de visitante. En el primer juego del sábado en el predio Luis Guillón, la 4ª de Central perdió por 1 a 0 contra Banfield que cosechó sus primeros tres cotejos en el torneo ya que había perdido los siete partidos que había disputado. El equipo orientado por Mario Paglialunga está en el puesto número 11 con 14 puntos a cinco unidades del líder Lanús (19). Los auriazules acumulan 4 éxitos, 2 pardas y dos caídas.

Luego llegó el turno de la 5ª que sigue con su marcha triunfal ya que venció por 1 a 0 al Taladro y ganó por 1 a 0 con tanto de Gino Pavoni, de penal, quien el pasado miércoles 29 de abril debutó en reserva. Los pibes dirigidos por Marcos Raposo sumaron su octavo triunfo en el año en ocho presentaciones. Esta categoría 2008 lleva 11 sin derrotas (9 triunfos y 2 empates) ya que no fueron derrotados en los últimos tres cotejos que jugaron en 6ª división el año pasado.

En el último cotejo, la 6ª división de Javier García, perdió una excelente oportunidad de arrimarse a la punta ya que perdió por 2 a 1. Santino Giacopetti hizo el tanto auriazul. La 2008 registra una campaña de 4 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.