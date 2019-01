No a una oferta por Fértoli

Héctor Fértoli (24 años) es el jugador más valioso en el rubro ventas con que cuenta el actual plantel leproso. Porque tuvo una Superliga más que aceptable y el año pasado se afianzó como uno de los futbolistas titulares en el equipo rojinegro. Por ello hubo varios sondeos en busca de seducirlo, pero ninguno se había formalizado. Claro que ahora llegó la primera oferta formal para adquirir el pase del Rayo, aunque la dirigencia del Parque la rechazó por considerarla insuficiente. Igual no será extraño que en este receso de verano el delantero de las inferiores pueda emigrar.

"Recibimos una oferta de un millón de dólares libres por el 50 por ciento del pase de Fértoli, pero la comisión directiva la rechazó por considerarla insuficiente. Igual el diálogo está abierto. Fue un club argentino", le confió a Ovación una fuente del Parque. La oferta llegó de un club argentino, que no es de los considerados equipos grandes.

La dirigencia prefiere no ponerle un techo a la cotización de Fértoli y, está claro, escucharán todas las ofertas, aunque no se desprenderán del jugador por una cifra que no colme las expectativas de la tesorería leprosa.

Mientras realiza la pretemporada en Bella Vista, el Rayo es seguido por varios clubes que lo pretenden, entre ellos Independiente, aunque por ahora uno sólo hizo una oferta concreta que no colmó las expectativas de la dirigencia del Parque.