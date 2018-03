Como en todas las especialidades laborales hay quienes ya están preparados, son capaces, y otros que se van preparando. Cuando estás en las divisiones inferiores es como si empezaras a hacer escuela de nuevo. Pero sin dudas que no todos están preparados para dirigir en primera división. Son dos cosas muy distintas y se maneja una presión totalmente diferente. No es lo mismo dirigir a una división reserva que conducir en la máxima categoría. Aunque si sos del riñón del club, si jugaste en el pasado en la institución ya conocés un poco más y tenés cierta ventaja cuando te toca la oportunidad de subir a dirigir a la máxima categoría. Eso te ayuda. Igualmente, esa ventaja con la que contás no es para nada decisiva. Está claro que debés tener condiciones. No todos los entrenadores están preparados para dar el salto. Obviamente, tenés que tener lo tuyo.

(*) Director de la Asociación de Técnicos