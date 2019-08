"No tengo nada que ver con Rosario, la pasión es de los hinchas"

El flamante refuerzo rojinegro Rodrigo Salinas tiene la particularidad de ser el jugador que quebró con 35 años sin que un futbolista pasara de Newell's a Central o viceversa. Y ayer, en su presentación en conferencia de prensa en Bella Vista, expresó: "Cuando tomo una decisión trato de hacerlo con el corazón. Hay distintas circunstancias en la carrera de un jugador. Cuando tuve ese paso (por Central) no iba a tener lugar en Godoy Cruz, fue algo repentino y no me quedaba otra opción. Ahora (en Newell's) tuve la posibilidad de elegir, ya que tenía varias propuestas. Económicamente me hubiera servido más alguna otra alternativa, pero decidí estar acá, sentí que Newell's era el equipo en el que podía aportar lo mío". Y enseguida aclaró: "Yo nada tengo que ver con Rosario. La pasión se la dejo a los hinchas, que la disfruten ellos. Yo trataré de rendir en la cancha y dejaré la piel para defender los colores de Newell's".

Salinas tuvo un brevísimo paso por Central en la temporada 2011-12, cuando jugó siete partidos y no anotó goles. "Soy un enamorado del fútbol", dijo el atacante y enseguida resaltó a algunos ex jugadores que han marcado la historia leprosa. "Acá jugó Maradona y de acá salieron (Lionel) Messi y (Gabriel) Batistuta, que es mi ídolo de chiquito. Es un privilegio compartir vestuario con Maxi (Rodríguez), un jugador mundialista. El desafío es duro, hay buenos jugadores y hay una idea clara de juego. Estamos todos con la cabeza en positivo. Hay que ir al frente siempre", sentenció.

En cuanto a sus primeros días en el Parque destacó que "estoy muy contento. Me encontré con un grupo de gente muy buena, muy amena. El parate para el equipo que venía con ritmo no es bueno, pero lo aprovechamos para trabajar. Estoy muy bien en lo físico. Ojalá pueda aportar muchos goles. Voy a tratar de ir por todo. Estoy en una etapa de madurez y físicamente me siento muy bien. La ilusión es la mejor". Salinas llegó a préstamo procedente de Vélez.

El fútbol es un juego, tal vez el más hermoso del mundo, pero para nada es una cuestión de vida o muerte y los futbolistas son profesionales que si se manejan con respeto tienen derecho a jugar en los clubes que los contraten. Y claro que la llegada de Salinas al Parque puede servir para desdramatizar al clásico rosarino. Porque además no se trata de un jugador que haya hecho inferiores en alguno de los equipos de la ciudad ni esté identificado con las camisetas. Es un delantero al que ahora Newell's contrató para hacer goles y esa será estrictamente su misión en el Parque.