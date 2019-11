"No podemos perder el eje", sostuvo Kudelka

Frank Kudelka dijo que trata de estar "lo más entero, seguro y convencido" después de dos derrotas seguidas. Intenta que lo afecten lo menos posible los resultados negativos. "Siempre tuvimos la mentalización de que esto no sería fácil", dijo el entrenador, quien mientras busca volver a la senda del triunfo considera que hay que ser equilibrado en el análisis sobre la actualidad. "Nada nos puede hacer perder la brújula de dónde empezamos el campeonato", declaró.

"Más allá de los dos partidos perdidos en pocos días, siempre tuvimos la mentalización de que esto no sería fácil. Siempre lo hemos dicho, incluso cuando ganábamos. Aún así estamos en una situación aceptable, muy distinta a cuando empezamos. Nada nos puede hacer perder la brújula de dónde empezamos el campeonato, de cuáles son las pretensiones institucionales, y más todavía cuando no se dan los resultados. No hay que perder el eje", manifestó.

El entrenador insistió en que no hay que alterarse, porque lo hecho hasta acá no es para menospreciar. "Nadie dice que vamos a estar exento de zozobras. No estamos gustosos con las derrotas. Pero empezamos en una situación en la que estábamos últimos y hoy nos encontramos un poquito más afuera de todo eso. Esto es a largo plazo", dijo Kudelka, antes de dejar una reflexión sobre las últimas presentaciones. "Dejamos de hacer lo que podemos", sostuvo.

Con respecto a la manera en que asume personalmente este presente, manifestó: "No sé convivir con los extremos desmesurados. Elijo vivir el día a día. No puedo estar desesperado pensando en cómo termina esto. Perder no me gusta. Cometer errores tampoco. Pero siempre trato de tener templanza", dijo.

"Trato de convivir con las masas, que a veces no tienen tanto lugar para el raciocinio, y se llevan por impulsos y emociones. En eso, a veces a los técnicos no se nos hace fácil. Si bien no es la primera vez que pierdo un partido, y sabiendo que vivimos en una sociedad donde la confianza dura poquito, uno trata de estar lo más entero, seguro y convencido", manifestó.