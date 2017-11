"No perdimos, pero teníamos que venir a ganar", lamentó Brian Sarmiento

Brian Sarmiento no tuvo uno de sus mejores partidos y Newell's sigue sin ganar como visitante. El equipo de Juan Manuel Llop igualó 0-0 frente a Patronato y aunque no pudo cortar la racha, sumó su primer punto fuera del Coloso. Sin embargo, el hábil mediocampista no se mostró conforme.

"Teníamos que venir a ganar porque somos Newell's . Tuvimos dos ocasiones muy claras, la de (Luis) Leal y la de Bruno (Bianchi). También la mía que me resbalo", lamentó Sarmiento luego del encuentro en Paraná.

Respecto a la expulsión del pibe Leonel Ferroni, el exvolante de Banfield no opinó pero finalmente se quejó del arbitraje: "Si el árbitro le sacó la roja es porque lo pensó así, no queda otra. Pero (Damián) Lemos pegó todo el partido sin pelota y a ellos no les dicen nada".

Sarmiento tuvo una opción para convertir en el segundo tiempo pero se resbaló de cara a Sebastián Bértoli y terminó tocando atrás para Víctor Figueroa, que no terminó bien la jugada. Brian fue reemplazado a los 33 minutos por Mauricio Tevez.