El empate de Newell's ante Patronato tiene varias miradas, de acuerdo al cristal con el que se mire. Es que si se tiene en cuenta la mitad vacía del vaso hay que decir que no pudo quebrar la racha sin victorias como visitante y tampoco pudo prolongar el buen momento que tuvo ante Chacarita; pero por otro, volvió a sumar y consiguió su primer punto en condición de visitante después de seis partidos.De hecho, en el primer tiempo tuvo chances claras para ganarlo, pero en el complemento estuvo más cerca de perderlo que de ganarlo, por lo que el empate se acomoda bien a lo hecho por ambos en los 90 minutos, dentro de un partido que fue más bien chato y pobre, con algunos pasajes emotivos como el ida y vuelta del final.El arranque de la Lepra entregó algunos pincelazos que pretendió asemejar lo hecho en el último partido ante Chacarita, pero no duró demasiado y si bien fue algo más que su rival en esa etapa siempre en el marco de un partido de bajo vuelo.De hecho en una de sus primera aproximaciones lo tuvo Luis Leal, quien cabeceó un buen centro de San Román, y que el arquero Bértoli controló en dos tiempos con dificultad.Con el correr de los minutos, Patronato emparejó el juego en el medio y tuvo algunas aproximaciones hacia el arco defendido por Lucho Pocrnjic.Pese a que el Patrón mejoró en el juego, la Lepra lo tuvo otra vez de contra, pero Leal tras quedar mano a mano con el arquero lo perdió por poco. Fue muy clara.A los 35', lo tuvo Patronato. Gran jugada de Rodrigo Migone, que abrió para la izquierda, y el centro lo encontró a Ribas solo, sin marcas, y el cabezazo fue sacado al córner en gran reacción por Lucho Pocrnjic.En el cierre, la Lepra volvió a llegar con peligro, primero en los pies de Joaquín Torres que desbordó y exigió al arquero y en el córner posterior Bértoli en gran reacción le sacó el tanto a Bianchi, tras un buen cabezazo.El complemento mostró una actitud diferente, porque ninguno de los dos logró imponer condiciones ni tampoco generaron situaciones de peligro. Todo se desarrolló en m itad de cancha, más allá de algún intento de Patronato que no logró profundizar.De hecho, pese a estar parado más de contra, el que preocupó fue la lepra, que tuvo una llegada con Sarmiento, que no terminó de acomodarse ante la salida de Bértoli y el remate posterior de Figueroa casi confunde al arquero y por poco no se le metió.Casi en la misma jugada, en la contra posterior, Newell's se quedó con diez luego de que Leo Ferroni le entró duro a Matías Garrido y vio la roja directa.Luego de eso, Pocrnjic se tuvo que exigir para contener un cabezazo de Marquez, que pedía red.Cuando el partido se moría, llegó otra vez el Patrón, que volvió a chocar con la figura de Pocrnjic -lo mejor de Newell's en Paraná-, que le sacó un remate de Balboa, que pedía red. Y en la contra, Braian Rivero sacó un zapatazo espectacular que exigió a Bértoli y que le bajó el telón a un partido de vuelo bajo que a Newell's le permitió volver a sumar de visitante, pero que le dejó el sabor agridulce de no poder sumar de a tres como era su objetivo.