"No mentimos en ningún documento"

Descargo oficial. Concina entregó la versión de la dirigencia rojinegra sobre la sanción de Agremiados.

Virginia Benedetto

Todavía resuenan los ecos del durísimo fallo del tribunal de disciplina de la AFA que resolvió sacarle tres puntos a Newell's por lo que consideró falta de veracidad en la presentación del libre deuda antes del inicio de la Superliga. Ayer Ovación logró dialogar con Juan José Concina, prosecretario leproso y voz autorizada del oficialismo en este tema complejo porque fue el encargado de conducir las negociaciones de la deuda que exigía Futbolistas Argentinos Agremiados. "Estábamos al tanto de que iba a salir el fallo del tribunal, pero seguimos sosteniendo que lo que dice el dictamen no es correcto. Nunca se hizo ninguna alteración de documentos y por eso nosotros vamos a apelar la sanción", expresó Concina sin vueltas. Y agregó: "No actuamos de mala fe ni mentimos en ningún documento presentado".

Por supuesto que la sanción que se conoció en la noche del lunes causó impacto en el mundo leproso y la comisión directiva no quedó exenta del cimbronazo negativo. "Lógicamente que el fallo nos sorprendió, pero tenemos la tranquilidad que las cosas se hicieron como se tenían que hacer y al día de hoy los jugadores están al día. Seguimos cumpliendo con las órdenes de la Superliga de presentar las declaraciones juradas mes a mes. Lo estamos haciendo. Nosotros estamos tranquilos porque hicimos las cosas de manera correcta. El fallo es de primera instancia. Vamos a apelar porque consideramos que es incorrecta la sanción que tomaron con Newell's", enfatizó Concina.

A modo de repaso de cómo se desencadenaron los hechos que desembocaron en la quita de puntos, el directivo rojinegro expresó: "Agremiados nos exige una deuda salarial, nosotros la saldamos y Sergio Marchi (secretario general) nos otorgó el libre deuda con su firma. Luego nos reclaman otra deuda por un error administrativo de tesorería de Agremiados y nosotros lo corroboramos y pagamos la diferencia que ellos decían. De hecho el libre deuda de Joel Amoroso se abonó en el juzgado de Rosario. Otro reclamo posterior, que surgió como diferencia, fue el de Víctor Figueroa", detalló.

En cuanto a si hubo contactos luego del fallo con las máximas autoridades del fútbol argentino, Concina contó: "Ni Claudio Tapia, presidente de AFA, ni los directivos de la Superliga tienen una respuesta para darnos porque este tema lo maneja directamente el tribunal de disciplina. El informe lo pasó Agremiados y el tribunal actuó a partir de ese informe del gremio, que es erróneo. Por ejemplo Amoroso sigue siendo jugador de Newell's y está a préstamo en Belgrano. Si Newell's no hubiese pagado, hubiera quedado libre".

Además, Concina adelantó que "los abogados de Newell's ya están trabajando y en unos días se hará el descargo, probablemente la semana que viene se presentará y esperaremos la resolución de la apelación. Esto lleva un proceso judicial y hay que esperar. Nosotros hicimos las cosas de manera correcta". Y concluyó: "El tiempo les dará la razón o no a todos los que opinan. Doy fe de que estamos haciendo todo para que Newell's vaya para adelante. Es lógico que como dirigente del club no me gusta que me saquen puntos que ganamos de manera legítima en la cancha. Hay que respetar al tribunal, pero el fallo no es definitivo".

