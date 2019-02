"No les interesa igualar desde el deporte"

Morresi. Para él, firmar el DNU fue "burlar a la democracia".

Jugó de volante en Huracán y en River y fue por casi diez años secretario de Deportes de la Nación (desde el 2004 al 2014), durante el kirchnerismo. Pero Claudio Morresi le confesó ayer a Ovación, que desde que el miércoles pasado el presidente Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que echa por tierra con la cartera de Deportes y la convierte en Agencia, dio "prácticamente más notas" que en esos dos períodos de su vida.

En cada una de esas entrevistas criticó duramente al DNU y la política actual de la Nación. En esta nota lo volvió a hacer. El ahora militante de Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (a su hermano Norberto, lo asesinaron en 1976 cuando era estudiante secundario) y del partido Kolina, dice, entre otras cosas, que no les cree "nada" a los funcionarios macristas. Y agrega que es un gobierno "insensible" al que no le interesa "igualar desde el deporte".

Diógenes de Urquiza dijo hoy (por ayer) que no se venderán instalaciones deportivas y que el DNU se creó sólo para desburocratizar la Secretaría. ¿Era muy burocrática la cartera que usted tuvo a cargo?

No les creo nada. También dijeron que el Fútbol para Todos iba a seguir en esta gestión, que lograrían pobreza cero, bajarían la inflación a un dígito y los trabajadores no pagarían impuesto a las ganancias. Puede ser que el nuevo director de esta Agencia no quiera vender y así lo diga, porque empezar a trabajar en Deportes y transformarse en corredor inmobiliario... Acá lo importante es que el presidente ya les dijo a los deportistas que iban a mudarse a Villa Soldati, eso se detuvo porque aún no están listos el hotel y el comedor. Y también ya les avisaron a los estudiantes del Instituto de Educación Física Romero Brest que serían mudados. Es cierto que la agencia no tiene posibilidad de vender pero sí lo pueden hacer desde la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado). Y el Cenard prácticamente no se usó en los Juegos de la Juventud como estaba previsto porque ya se estaba armando el negocio. En cuanto a lo burocrático de la secretaría en democracia hay que manejarse democráticamente.

¿El DNU no fue una acción democrática?

La comunidad deportiva logró avances con discusión y trabajo que se acercó a senadores y diputados. De esa dinámica salieron leyes, desde la de los Juegos Evita hasta la de los clubes de barrio o la de la creación del Enard. Esto que de la noche a la mañana uno se despierte con un DNU, sobre un tema que no es necesario ni urgente, es burlar a la democracia. Gobiernan desde hace tres años, ¿y ahora se dan cuenta que la secretaría es burocrática? Sí es cierto que una Agencia es un ente autárquico no atado al régimen de contratación del Estado y facilita la administración del propio presupuesto. Ahora si dos barrios privados quieren organizar una final deportiva en la cancha de Las Leonas, se alquila y listo.

¿Cuánto se recortó el presupuesto?

En el año 2016 era de 1315 millones de pesos, ahora con la inflación del 110 por ciento debería ser de 2600 millones y es sólo de 991 millones. Un ajuste despiadado por resultado de políticas económicas desastrosas.

Deportistas críticos como Nahuel Guzmán o Juan Cruz Komar son excepción. Pero muchos se sumaron ahora contra el DNU ¿Cómo evalúa la reacción?

Necesaria. Deben informarse, participar e involucrarse en el tema. Discutiendo, la comunidad deportiva superará este DNU y llegará a algo mejor.



¿Se podrá frenar la medida?

Es que la esperanza es lo último que se pierde.

