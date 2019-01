Newell's pidió jugar con visitantes ante Boca y "había un guiño importante para que eso sucediera", pero al final no será así. A tal punto que desde los organismos de seguridad de Santa Fe le indicaron a Ovación que "es una decisión del gobierno después de realizar un exhaustivo análisis. Pero en las próximas horas se dará a conocer en detalle lo evaluado". Esta sentencia fue reafirmada en Radio 2 por el secretario rojinegro Juan Concina: "Con Boca no vamos a vender entradas visitantes porque el Ministerio de Seguridad de la provincia no nos autoriza". Con estas palabras el directivo echó por tierra la intención de recibir a hinchas xeneizes y lograr un ingreso económico importante. El hecho de que se juegue el domingo 27 en horario nocturno no generaba demasiado entusiasmo en el gobierno provincial.

La idea que surgió desde el Parque era con fin recaudatorio ante una necesidad manifiesta. Más aún cuando no había logrado cerrar la transferencia de un jugador tal como lo reclama la Justicia que controla los movimientos económicos de la entidad. Y los números daban redondos: seis mil entradas a mil pesos significaban seis millones de pesos. Y parecía que había una enorme chance de que el año futbolístico en el reinicio de la Superliga los leprosos lo hicieran con visitantes, en un desafío importante también para los organismos encargados de la seguridad de demostrar si se puede disfrutar de un espectáculo futbolístico con público de los dos clubes.

El hecho de que el clásico entre Newell's y Central, por la Copa Argentina, se jugara finalmente en Sarandí, en la cancha de Arsenal, fue un hecho ignominioso. Un encuentro tan importante quedó sumergido en un duelo vacío y que despertó cierto fastidio de los amantes del fútbol que disfrutan del derby más pasional del país. Pero se optó por lo más simple y la determinación fue, ante varias alternativas, trasladarlo a un campo neutral y sin espectadores de ninguna de las dos instituciones. Por temor a incidentes, esos que lamentablemente generan unos pocos y que perturban a una multitud.

La intención de que se jugara con visitantes estaba, tal como lo adelantó este diario días atrás. Y luego fue ratificado con el pedido formal que realizó Newell's ante los organismos de seguridad. Y si bien "había buena voluntad de todas las partes de que así fuera y se iniciara el año con un partido con visitantes", después de "un análisis intenso y responsable", según dijeron, realizado por la provincia se determinó "no permitir la venta de entradas a visitantes" para el encuentro que la Lepra sostendrá el domingo 27 del presente mes ante Boca, a las 21.30.

De esta manera, la posibilidad de jugar con visitantes quedó para más adelante o para el próximo torneo ya que no vendrán equipos importantes (San Martín SJ, Talleres y Huracán). Obviamente, está descartada la chance en el clásico ante el Central.