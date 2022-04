Newell's y la calculadora: ¿qué necesita para clasificar en esta fecha?

Newell's debe vencer hoy a San Lorenzo y que luego no ganen el sábado Sarmiento o el lunes Argentinos. Así en esta 13ª fecha accederá a cuartos

Newell’s tendrá un partido crucial esta noche ante San Lorenzo en el Coloso. Porque si consigue una victoria frente al ciclón estará muy cerca de clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. ¿Qué debería ocurrir entonces para que los leprosos en la actual jornada décimo tercera sellen su pasaporte a la definición del certamen? Como primera medida es indispensable un triunfo rojinegro para abrazar el objetivo en esta misma fecha. Y después que el sábado, a las 21.30, Sarmiento no le gane a River o, como una segunda chance favor de los del Parque, que el lunes, a las 21.30, Argentinos no supere a Platense. Sólo de esta manera, con un éxito de los de Sanguinetti frente a San Lorenzo y que no pasen de un empate los juninenses o los de la Paternal se consumará en esta misma fecha 13ª la clasificación rojinegra a los cuartos de final.