La Capital | Política | Casa Rosada

El gobierno ve con buenos ojos la "renovación" de la CGT

En la Casa Rosada consideraron "positiva" la actualización de la central obrera porque no representa al "kirchnerismo duro". Asoma la normalización de la CGT Rosario

6 de noviembre 2025 · 18:15hs
El nuevo triunvirato de la CGT asumió con el desafío de enfrentar el impulso del gobierno nacional por la reforma laboral.

El nuevo triunvirato de la CGT asumió con el desafío de enfrentar el impulso del gobierno nacional por la reforma laboral.

El día después de las elecciones de las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la Casa Rosada elogiaron a los representantes del sindicalismo y se mostraron en conformidad con el flamante triunvirato.

Luego de abrir una negociación con los gremios, con la promesa de saldar parte de los reintegros que exigieron las obras sociales sindicales, manifestaron que Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) representan “una renovación positiva” y compuesta de “gente capaz”.

“No son un actor irrelevante. Son uno de los dos principales elementos clave en el proceso de trabajo”, deslizó un interlocutor con acceso al despacho presidencial.

Convocar a la CGT

Asimismo, en los pasillos de Balcarce 50 no descartaron una convocatoria a las nuevas autoridades, aunque aseguraron que no hay nada planificado y que todavía no se adoptó la definición. “Son gente capaz. Es renovación largamente reclamada”, resaltaron.

Sin embargo, y pese a los cambios, en la mesa chica del presidente Javier Milei no creen que se trate de una renovación profunda de la línea sino más bien una continuidad, aunque aclaran que no forma parte del kirchnerismo duro.

Vínculos con la Casa Rosada

El vínculo entre el sindicalismo y la Casa Rosada fluctuó a lo largo de los meses. Tuvo su momento de acercamiento con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y, a raíz del debate por la reforma laboral, también sus situaciones de tensión.

El flamante secretario de Relaciones Internacionales fue de nuevo para Gerardo Martínez (Uocra), integra además el Consejo de Mayo, que se reúne mensualmente en el Salón de los Escudos de la Rosada.

Durante las reuniones se debaten los temas estructurales que hacen a las reformas de segunda generación que busca impulsar el libertario. Pese a la sacralidad de los intercambios, las discusiones no son determinantes.

En el Ejecutivo aclaran que buscan alcanzar un consenso, aunque destacan que la definición de los proyectos es pura y exclusivamente una decisión de las autoridades libertarias.

La CGT Rosario

En tanto, más de 90 organizaciones gremiales se reunieron en el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, en Rosario, para avanzar en el proceso de normalización y unidad de la CGT de la ciudad.

Todos coincidieron en la necesidad de conformar una central obrera fuerte y con plena autonomía regional, capaz de representar los intereses de los trabajadores frente al actual escenario político y económico.

El secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, afirmó que “hay un grado serio de voluntad para normalizar la CGT” y adelantó que esa instancia se concretará el 20 de noviembre próximo.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei y el embajador de EEUU, Peter Lamelas.

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Evangélicos en la Casa Rosada con los hermanos Karina y Javier Milei.

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Con la incorporación de Santilli y el pase de Adorni, el gabinete de Milei se reunió en Casa Rosada este lunes

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

El presidente Javier Milei designó al vocero presidencial Manuel Adorni como jefe de Gabinete tras las elecciones legislativas de 2025.

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Ver comentarios

Las más leídas

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Lo último

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Comenzó el juicio oral por el crimen de Soraya Rubiolo, asesinada en Colombres al 2100 cuando estaba con su bebé de 5 meses. La Fiscalía solicitó para los dos jóvenes acusados penas de 28 años y 35 años de cárcel

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada

Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo y el fin del ascenso social
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo y el fin del ascenso social

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Ovación
Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Policiales
Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual a alumnos

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual a alumnos

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por el homicidio de un hombre de 66 años

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por el homicidio de un hombre de 66 años

Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

La Ciudad
Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Qué pasará con el dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato
Economía

Qué pasará con el dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
La Ciudad

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles
Información General

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona