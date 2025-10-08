Newell's y Maxi Rodríguez tambien lamentaron la muerte de Miguel Ángel Russo

El Club Atlético Newell’s Old Boys expresó este miércoles sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador del fútbol argentino y exdirector técnico de Rosario Central.
A través de sus redes sociales, la institución publicó un mensaje breve pero cargado de respeto: “El Club Atlético Newell’s Old Boys expresa sus condolencias ante el fallecimiento de Miguel Russo. Acompañamos respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.”
Russo, de 69 años, fue una de las figuras más respetadas del fútbol argentino. Con una extensa carrera como director técnico, dirigió a clubes como Rosario Central, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Estudiantes y Racing, entre otros, y dejó una marca profunda en cada plantel que condujo.
También se sumó a los mensajes en redes sociales el ídolo leproso Maxi Rodríguez, quien compartió en sus stories de Instagram una foto de Russo junto a un texto que le desea "que en paz descanse".
