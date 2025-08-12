Newell's viajó rumbo a Salta con Juanchón García entre los concentrados

Con Juanchón García dentro de la nómina oficial de viaje como novedad más llamativa, Newell's emprendió viaje rumbo a Salta, donde tratará de conseguir un boleto para los cuartos de final en Copa Argentina, una competencia habitualmente adversa para la suerte de la entidad leprosa, que en esta ocasión tiene intenciones de ir cambiando su paso en este torneo.
El equipo rojinegro se medirá este miércoles, a las 19.30, ante Atlético Tucumán en el estadio Padre Ernesto Martearena, y en ese escenario buscará estirar su camino en este rente.
Luego de la práctica en el predio Jorge Griffa de Bella Vista, una delegación de 23 jugadores embarcó un avión esta tarde rumbo al norte del país, en un vuelo de la línea aérea Los Andes.
Los que viajaron:
Arqueros: Juan Espínola y Williams Barlasina.
Defensores: Angelo Martino, Víctor Cuesta, Luciano Lollo, Alejo Montero, Fabián Noguera, Luca Sosa, Alejo Tabares, y Jherson Mosquera.
Mediocampistas: Ever Banega, Luca Regiardo, David Sotelo, Gonzalo Maroni, Valentino Acuña, Martín Fernández, Jerónimo Gómez Mattar, Gaspar Iñíguez y Facundo Guch.
Atacantes: Luciano Herrera, Carlos González, Franco Orozco y Juanchón García.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1955396201945116779&partner=&hide_thread=false