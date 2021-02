Newell's viaja a Córdoba por un camino de cornisa

El riesgo de utilizar palabras crudas y frases contundentes para describir la cotidianidad no hace más que vaciarlas de sentido y, a la vez, les hace perder el peso conceptual que irradian para graficar situaciones puntuales que sí ameritan su mención. Y en el fútbol esta situación de apelar a términos sensacionalistas de manera permanente es una moneda corriente, que luego las relativiza justamente a la hora de resaltar y advertir sobre las verdaderas situaciones límite. “Ganar sí o sí”. “Es un partido de todo o nada”. “El equipo no puede perder”. “Son tres puntos de oro”. “El técnico se juega todo”. Todas estas ideas que suelen emplearse de manera exagerada muchas veces porque forman parte del léxico deportivo habitual, esta vez sí se ajustan cabalmente y sin medias tintas a lo que Newell’s necesita hoy en su visita a Talleres en el Kempes de Córdoba. Porque el DT Frank Kudelka y sus muchachos deberán cortar una racha de cuatro derrotas en fila para sacar la cabeza del pozo y encarrilar un presente que no tolera más desaciertos y confusiones dentro de la cancha. Por eso hoy sí Newell’s no tiene un partido más. Para bien o para mal es una final, ya que puede ser el partido del quiebre para despegar o para poner definitivamente en jaque al actual proceso.