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Messi Cup: derrota de Newell's con polémico penal ante Barcelona y ahora a pelear la copa de plata

Los juveniles de Newell's realizaron una muy buena fase de grupos en la Messi Cup pero se quedaron afuera de la disputa por el título tras perder con Barsa.

27 de octubre 2026 · 19:10hs
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La U16 de Newells

CANOB Juveniles

La U16 de Newell's, conducida por Iván Borghello. No pudo con Barcelona.

Newell's hizo una muy buena primera fase de la Messi Cup, para la caída ante Barcelona lo condicionó y peleará por la Copa de Plata. Todo empezó con un penal polémico con el que el equipo catalán empezó ganando al final del primer tiempo, para luego definirlo en el segundo tiempo. Fue 2 a 0.

El equipo dirigido por Iván Borghello arrancó el domingo el torneo con una sólida victoria sobre Arsenal de Inglaterra por 1 a 0, con grito de Jeremías Suárez. Luego el lunes le empezó ganando a Palmeiras con gol de Gianluca Godoy, pero los brasileño igualaron cerca del final 1 a 1.

Eso igual le dejaba un buen panorama a Newell's, ya que con el empate pasaba a disputar la Copa de Oro y hasta una derrota le hubiera servido si Palmeiras perdía por varios goles con Arsenal, pero nada de eso ocurrió.

>> Leer más: El último esfuerzo de Newell's para llegar y la deuda de encender el ataque

Qué pasó en el primer gol de Barcelona

La pena para los chicos leprosos fue porque sobre los 20' de la primera etapa (de 30 minutos) y tras un saque lateral, Gianluca Viglianco le comete falta a Oriol, pero la sensación es que fue fuera del área. El árbitro cobró penal y fue el 1 a 0 de Barcelona.

Luego, al inicio del complemento llegó el 2 a 0 del Barsa y el ímpetu rojinegro no alcanzó para nivelar.

De todas formas, aún faltaba el otro partido, pero Palmeiras venció a Arsenal 3 a 1 y terminó primero e invicto el Grupo B con 7 puntos (además, había vencido a Barcelona 2 a 0), seguido de Barcelona (le había ganado a Arsenal 4 a 1) con 6 y Newell's con 4.

Newell's ganó uno, empató con el que terminó de ganador del grupo B y perdió el otro. Un buen saldo pese a todo, aunque irá por la pelea del 9º lugar.

Este miércoles enfrentará a las 10 a Independiente del Valle de Ecuador, que finalizó último en el Grupo C. Si gana, jugará el sábado ante el vencedor de Chelsea y UE Cornella o Manchester City, que se enfrentaban al cierre de esta edición. Y si pierde, enfrentará al perdedor de ese encuentro el viernes.

En tanto, River ganó invicto el Grupo A y Boca hizo lo propio en el Grupo D y pelearán por el titulo, aunque no se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa de Oro.

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