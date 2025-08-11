La Capital | Ovación | Newell's

Newell's v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por la Copa Argentina este miércoles en Salta

El equipo de Cristian Fabbiani se presentará en el estadio Ernesto Martearena por los octavos de final con el sueño de lograr el pase a la siguiente fase

11 de agosto 2025 · 10:15hs
Estadio Martearena. Newells tiene en foco la Copa Argentina e intentará seguir siendo protagonista del torneo.

Estadio Martearena. Newell's tiene en foco la Copa Argentina e intentará seguir siendo protagonista del torneo.

Newell's tiene la mirada puesta en lo que será la presentación por Copa Argentina frente a Atlético Tucumán por los octavos de final. Cristian Fabbiani quiere mantener el protagonismo en este certamen y elevar el rendimiento teniendo en cuenta que a la vuelta de la esquina está el clásico con Central, el partido del semestre que se jugará el sábado 23. Hoy el foco está en el Decano y esta tarde se presentará oficialmente el duelo en la sede de la Liga Salteña de Fútbol.

La Lepra y los tucumanos -dirigirá Ariel Penel- se enfrentarán el miércoles, a las 19.30, en el estadio Padre Ernesto Martearena y con televisación de TyC Sports, y en la conferencia de prensa de este lunes se entregarán todos los detalles con respecto a la seguridad, confirmación de venta de entradas anticipadas y lugares para las hinchadas que le pondrán color al partido.

>>Leer más: La pesada herencia que recibió Fabbiani, su responsabilidad y el turno de la copa y el clásico

El estadio mundialista salteño tiene capacidad para 20.500 personas y se espera una importante concurrencia teniendo en cuenta la convocatoria de ambas entidades. Ante esto, se supo que los hinchas decanos irán a la tribuna sur y ocuparán parte de las preferenciales y plateas. Los Leprosos, en tanto, irán a la tribuna popular norte y también ocuparán preferencial y platea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1952411685404528746&partner=&hide_thread=false

En cuanto a la venta de entradas, hoy, de 13 a 20, y mañana, de 9 a 15, habrá expendio en las boleterías (puerta 6) del estadio Marcelo Bielsa, mientras que también habrá expendio (en caso de quedar algún remanente), de 13 a 17, en la boletería sur del estadio Padre Martearena.

Los precios establecidos son: menores, $25.000; populares, $35.000; plateas, $50.000. Las entradas se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de crédito o débito).

Operativo de seguridad

Desde hace un largo tiempo la Copa Argentina se juega con hinchas de ambos clubes como si fuera algo diferente al torneo de la AFA, que en el último tiempo busca de poco introducir el regreso de visitantes. De hecho, Central lo hizo en algunos partidos y el fin de semana acompañó al equipo en su excursión a la cancha de Atlético Tucumán.

>>Leer más: Historias en juego: a corazón abierto, Bricco dijo "no vi la luz" y relató vivencias en su profesión

Precisamente después del empate en cero el sábado, algunos hinchas Canallas denunciaron que fueron agredidos a la salida de la cancha y se produjeron diversos momentos de tensión. En tanto, testigos tucumanos confiaron que la policía no acompañó la salida de los colectivos Auriazules y hubo algunos hinchas que en represalia cometieron destrozos, sobre todo de vehículos.

Si bien el encuentro se jugará en Salta, las autoridades de seguridad pondrían especial atención con el fin de que todo se desarrolle con normalidad.

Noticias relacionadas
El Ogro Fabbiani manifestó que está “pagando” algo que no merece, y que asumió con el club “en una situación difícil”.

La pesada herencia que recibió Cristian Fabbiani, su responsabilidad y el turno de la copa y el clásico

Agustina Vargas fue una de las titulares de Newells que jugaron frente al conjunto cordobés.

Fútbol femenino: Newell's, último campeón, debutó con un empate frente a Belgrano

Andrés Merlos le muestra la tarjeta roja a Luca Regiardo, futbolista de Newells.

Gonzalo Maroni y los fallos del juez: "Hay que quejarse menos y jugar más"

Gómez Mattar, a pura sonrisa, luego de su presentación en sociedad, en la 1ª fecha de este Clausura, ante Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Lo último

El inesperado regreso de Rufina Cabré: por qué no se quedó en Turquía con la China Suárez

El inesperado regreso de Rufina Cabré: por qué no se quedó en Turquía con la China Suárez

Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

María Florencia González era ajena al conflicto vinculado al narcomenudeo que, se sospecha, asoma detrás del ataque ocurrido el sábado a la noche
No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros
Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos
LA CIUDAD

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Ovación
Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme
Ovación

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newells: ¿se queda o se va?

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Policiales
No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros
Policiales

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La Ciudad
Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos
LA CIUDAD

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Información General

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió