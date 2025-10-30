Newell's, con los pibes Alan Mereles y Francisco Scarpeccio entre los concentrados El volante central tiene muchas chances de ser titular este viernes ante Unión, mientras que el centrodelantero podría estar entre los relevos. Bernardi los conoce de la reserva Por Aníbal Fucaraccio 30 de octubre 2025 · 20:58hs

Ante las ausencias obligadas de Banega, Regiardo y Gómez Mattar, el que tiene grandes chances de ser titular en Newell's es Mereles.

Las novedosas apariciones en Newell's del volante central Alan Mereles, de 20 años, y del centrodelantero Francisco Scarpeccio, de 19, representan el aporte de los pibes de inferiores dentro de la lista de convocados para el partido de este viernes frente a Unión en el Coloso.

Teniendo en cuenta las ausencias de peso de Ever Banega, por expulsiones; de Luca Regiardo, por acumulación de amarillas, y de Jerónimo Gómez Mattar, quien está trabajando con el seleccionado nacional sub-17 que se prepara para el Mundial de esa categoría en Qatar, el que tiene muchas posibilidades de jugar en el Parque Independencia desde el arranque es Mereles, quien podía estar acompañado de Valentino Acuña, otro pibe forjado en la cantera, que tendría chances de mostrar lo suyo.

Para Mereles es su primera convocatoria, mientras que para Scarpeccio es la segunda.

Newell's, en el Centro Griffa En ese marco, el plantel rojinegro entrenó en la tarde de este jueves en el predio de Bella Vista, y luego quedó concentrado a la espera del choque de este viernes ante el elenco tatengue.



Fecha 14 | Viernes 31/10 - 21:15hs

Coloso "Marcelo Bielsa"

#TorneoBetano | Clausura 2025



Seguilo en vivo por TNT Sports. Suscribite al pack fútbol https://t.co/60uHMeQRjg. pic.twitter.com/nfx3W3wWhN — Newell’s Old Boys (@Newells) October 30, 2025 Quedaron concentrados: ►Los arqueros Juan Espínola, Williams Barlasina y Lucas Hoyos. ►Los defensores Luca Sosa, Alejo Montero, Jherson Mosquera, Víctor Cuesta, Martín Luciano, Fabián Noguera, Luciano Lollo, Brian Calderara y Saúl Salcedo. ►Los volantes Facundo Guch, Martín Fernández, Valentino Acuña, Gonzalo Maroni, Lisandro Montenegro y Alan Mereles. ►Y los atacantes Franco Orozco, Juanchón García, Luciano Herrera, Cocoliso González, Giovani Chiaverano, Jerónimo Russo y Francisoc Scarpeccio.