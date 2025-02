Newell's: un lunes de reuniones para definir el futuro de la institución

Puertas adentro las charlas no paran, el teléfono y los mensajes se entrecruzan para encontrar la llave de la puerta que encare la salida definitiva a los problemas que cada vez son más en el mundo Newell's . Los dirigentes leprosos se reúnen para tomar definiciones en varios aspectos a futuro , no solo en lo futbolístico, sino también en lo institucional.

El otro consultado fue Julio César Falcioni, quien no ve con malos ojos desembarcar en el Parque Independencia, pero no quiso avanzar hasta que el técnico actual no deje su cargo. Además, el ex entrenador campeón con Banfield, estaría esperando la posibilidad en Vélez (juega hoy frente a Godoy Cruz), ya que Sebastián Domínguez está en jaque debido a los malos resultados.