Mariano Soso: "Tengo fuerzas y convicción, es una derrota que agrieta mucho"

"Tengo fuerzas y convicción. Es una derrota que agrieta mucho. No hay ningún argumento que pueda anestesiarlo". Así comenzó la conferencia de prensa el técnico de Newell's, Mariano Soso, tras la derrota ante Rosario Central 2-1. Es la quinta caída en el torneo Apertura; su equipo ganó un solo encuentro en 6 disputados.

Y con respecto a su continuidad, dijo: "El club tendrá que valorar mi tarea, que hasta el momento no es lo esperado, y buscarán lo más saludable para el club".

En tanto al trámite Soso explicó: "Pudimos quitarle las transiciones y no dimos respuestas en el juego aéreo. No había que hacer faltas en el campo propio. La designación de marcas es cuestión mía. Desde lo táctico reconozco que tuvimos superioridad en zona media, sin dificultad defensiva. Tuvimos un partido el miércoles. Fue un equipo que definí con antelación".

El técnico también se refirió a las contrataciones de los refuerzos. "La búsqueda no fue mía sino de la asesoría estratégica, pero me involucra a mí. Los futbolistas reconocen y valoran el trabajo, pero es insuficiente. En la complejidad de este fútbol, hemos incorporado futbolistas que jerarquizan la plantilla pero algunos no se pudieron todavía acomodar al equipo porque los plazos fueron muy cortos".