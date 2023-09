Newell's: un empate que fue premio y castigo

Tras la irregularidad exhibida en la primera mitad del año competitivo, Newell’s necesitaba dar un salto de calidad. Precisaba una señal de ratificación de rumbo para ganar confianza. Validar los dos triunfos de arranque con otro guiño coincidente. Debía convencer, hacia adentro y hacia afuera, de que aún con refuerzos de escaso peso específico y que llegaron con el certamen andando igual puede animarse a estar para más. De que puede ir por recompensas más importantes en esta Copa de la Liga, cuyo formato particular (con menos partidos que la liga anterior) no ofrece tiempos, licencias, ni márgenes de maniobra para superar traumas o tropiezas. Además, de acá hasta fin de año solo le queda esta única competencia, no tiene otros flancos abiertos que dispersen su radar. Por eso, el 1-1 con Belgrano en el estado Julio César Villagra, con goles de Ulises Sánchez para el pirata y de Juani Sforza para los rojinegros, lo dejó en una estación que todavía se muestra lejana a sus propósitos de protagonismo. Igual, este resultado lo mantiene en el lote de arriba de la zona 2, al menos en forma momentánea, y le sirve para continuar mejorando con la tabla de posiciones otorgando guiños de complicidad. Otra vez, esta versión de Newell’s que todavía sigue moldeando el Gringo Heinze, exhibió que aún se encuentra empantanado en zona de búsquedas y de intentos frágiles.