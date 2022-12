Newell's sumará dos nuevos refuerzos el lunes

Newell’s acelera con los refuerzos para la próxima temporada. El lunes está previsto que lleguen dos nuevos pasajeros: el arquero Lucas Hoyos y el volante Iván Gómez. Ambos fueron pedidos por el DT Gabriel Heinze y en el inicio de la semana estarán en Rosario para cumplir con la revisión médica y firmar sus respectivos vínculos contractuales con el club del Parque. Pero hay más novedades en la entidad rojinegra y es que el lateral Armando Méndez, que en principio se dudaba sobre su permanencia en el plantel, seguirá luciendo la rojinegra y será una de las alternativas del Gringo a la hora de armar la alienación. En tanto, lo que no es seguro es que continúe el mediocampista Julián Fernández.

El lunes Newell’s tendrá dos nuevos refuerzos, ya que el primero en llegar fue el zaguero Guillermo Ortíz. Cumplirán con los trámites de rigor y si no surgen imprevistos se sumarán a la tropa de Gabriel Heinze el arquero Hoyos y el volante Gómez. Claro que la búsqueda de incorporaciones continúa, siempre con la intención de que los futbolistas que arriben encajen perfectamente en el ideario del Gringo. En este sentido, el nombre del delantero Ricardo Centurión está en la carpeta de opciones y si bien en principio no era una prioridad y habrá que aguardar que avance el mercado de pases. Igual la chance de sumar a Ricky es concreta y para nada hay que descartarlo.

Hoyos.jpg Lucas Hoyos. El arquero tendrá su tercera etapa en Newell’s.

Hay que decir que Lucas Hoyos tiene un pasado ligado a Newell’s. Y Gabriel Heinze le está dando la posibilidad a los 32 años de tener una tercera etapa en el club y demostrar sus condiciones en la entidad que lo vio nacer, donde todo le costó el doble, como lo hizo en otras instituciones.

El arquero mendocino debutó en inferiores de AFA resguardando el arco rojinegro con 14 años, el 8 de noviembre de 2003. En inferiores de AFA, entre 9ª y 5ª división, atajó 53 partidos (52 de titular). Recibió 60 goles y mantuvo la valla invicta en 17 oportunidades. Con él en cancha Newell’s ganó 22 partidos, empató 15 y perdió 16. Fue suplente sin entrar en 59 ocasiones.

En reserva atajó desde 2007 a 2011 en 59 partidos. Mientras que entre 2007 y 2010 ocupó 20 veces el banco de primera, donde fue suplente de Marcos Gutiérrez (6 veces), Germán Caffa (4), Sebastián Peratta (9) y Nahuel Guzmán (1).

En el segundo semestre de 2011 se fue de Newell’s a préstamo para atajar en San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy.

Volvió a Newell’s en la segunda mitad de 2014 en busca de una nueva oportunidad, pero tampoco tuvo rodaje. En primera solamente atajó dos partidos con Gustavo Raggio (Talleres 1-3 en la Copa Argentina, el 25/7/2014, y Defensa y Justicia (V) 0-1, el 20/11/2014, cuando ingresó a los 52’ en lugar de Oscar Ustari). Y ahora tendrá una nueva chance y todo indica que sería el arquero titular leproso en el equipo de Heinze.

Por otro lado, Newell’s cerró la negociación con Estudiantes para contratar a Iván Gómez. La llegada del futbolista, que volvió al pincha del préstamo en Platense y no fue prioridad, será el lunes. El calamar no pudo retenerlo, tras jugar allí el último año y medio, al no hacer uso de la opción de compra por la mitad del pase.

Iván Gómez es volante central, de recuperación, aunque también se desempeña en otros sectores de la mitad de cancha. Se lo buscó como refuerzo teniendo en cuenta que Julián Fernández corre de atrás en la consideración de Heinze y hasta podría emigrar en breve. Allí el que asoma como titular es Juan Sforza, si es que no llega alguna oferta que no se pueda desestimar por el juvenil leproso.

Méndez.jpg Armando Méndez. Seguirá jugando en la lepra.

Así esta la situación de Newell’s en cuanto al mercado de pases mientras se desarrolla la pretemporada en Bella Vista, bajo las órdenes del Gringo Heinze y su cuerpo técnico.