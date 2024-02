Newell's sufrió una goleada inesperada ante Racing y se quedó sin invicto en su casa

Tan bien venía Newell’s, tan buenos habían sido los resultados, que la expectativa del hincha en el Coloso era grande. La lepra llegaba en alza, con el Colo Ramírez letal frente al arco, Ever Banega desparramando fútbol y un arco de Ramiro Macagno al que apenas le habían hecho un gol.

Varias razones para creer y confiar en obtener de otros tres puntos, lograr así la mayor cantidad de triunfos de la historia del rojinegro en un inicio del torneo y mirar a todos desde arriba en su zona, lo más importante. Pero nada de todo lo bueno que expuso hasta acá asomó contra Racing. Por el contrario, defeccionó en todos los sentidos y fue goleado. El consuelo es que sigue puntero, al menos hasta que juegue Godoy Cruz, el otro líder de la zona. Y en el peor de los casos, si es que el Tomba derrota a Unión este martes, y hasta si Estudiantes supera este mismo día de visitante a San Lorenzo, continuará entre los mejor ubicados. No es poco para un equipo por el que no se sabía hasta hace pocas semanas de qué sería capaz.

La lección que dejó la contundente derrota debe servir de aprendizaje y no pensar que todo es un desastre. Porque los antecedentes muestran todo lo contrario. Principalmente habrá que ser paciente y no creer que todo es un desastre. El hincha fue el que lo entendió perfectamente. Pese a lo duro que resultó digerir los cuatro goles, cuando el partido todavía no había culminado alentó con fuerza desde los cuatro costados y hasta pidió la victoria en el clásico, la próxima presentación que tendrá Newell’s en condición de local, teniendo antes el amistoso con Inter de Miami el jueves 15 de febrero y la visita a Estudiantes el lunes 19 del mismo mes por la Copa de la Liga.