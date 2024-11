Newell's: Con sorpresas, el primer equipo que paró Soso pensando en Tucumán

El flamante DT de Newell's, Mariano Soso, probó un once con sorpresas para el debut de su ciclo. Podría haber retoques hasta la formación definitiva

El ciclo de Mariano Soso en Newell’s ya está dando sus primeros pasos y todos los cañones apuntan a lo que será su estreno en el banco de suplentes rojinegro del próximo lunes en la visita a Atlético en Tucumán. Para este exigente partido el DT ya tiene un boceto de sus primeros once, aunque todavía hay margen para ajustes y retoques durante el fin de semana. Igual hay algunas sorpresas, desde el arco hasta la delantera, que ya marcan un estilo de equipo que pretende el nuevo entrenador, como por ejemplo la línea de 3/5 en la defensa.

Hay que aclarar que hasta el momento no jugaría Rodrigo Fernández Cedrés, ya que como Newell’s no haría la opción de compra de su pase, el volante preferiría no jugar más con la camiseta rojinegra. Habrá que ver si hay alguna novedad al respecto el fin de semana que modifique este escenario.