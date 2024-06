Newell's: Sebastián Méndez, impulsivo y con un fútbol ofensivo, bajo la óptica de la prensa

2 ¿Cuál era su sistema táctico?

3 ¿Qué espacio les daba a los juveniles del club?

“En Belgrano, de intenso se pasaba de rosca”

Durante 6 meses de la temporada 2017, Méndez fue el técnico de Belgrano (5 victorias, 8 empates y 7 derrotas). Pablo Ocampo, periodista del diario La Voz del Interior, de Córdoba, señaló que en ese momento utilizaba “un sistema clásico, 4-4-2”, y dijo que el DT puede ser “impredecible” en relación a su comportamiento, como por caso fue su despedida del Pirata cordobés.

1 Le gusta mucho la intensidad, entonces labura en eso. No le va a permitir a un jugador que no dé el máximo en los entrenamientos. En las prácticas era muy intenso, de estar encima del jugador, de gritar, de arengar. A veces se pasaba de rosca. Es muy intenso él y eso es lo mismo que le pide al equipo. Físicamente el equipo dio ventaja. Duraba 60’ y se fundía. Terminó bien el primer torneo, empezó el segundo, estuvo seis partidos y de un día para el otro se fue. Fue eliminado de Copa Argentina por Atlanta en Santa Fe y siguió, pero luego empató un clásico (ante Talleres) 0 a 0 y se alejó. Puede dirigirte 80 partidos u 8. Es impredecible.

2 Jugaba con un sistema clásico, 4-4-2. Lo hacía con dos puntas, un nueve y un jugador por afuera. Era muy clásico en su manera de jugar. También se debió adaptar al plantel, porque Belgrano entonces no tenía grandes futbolistas. A lo sumo, cambiaba el sistema por un 4-1-4-1.

3 Subió a varios chicos, pero solamente usó algunos. El suyo fue un proceso algo raro. Llegó en 2017, terminó un torneo y apenas empezó el otro se fue. No es que tuvo dos pretemporadas para trabajar con un plantel, en el que por lo general hay muchos juveniles, porque el club siempre necesita que haya ingresos por ventas.

“Con Godoy Cruz, a la Libertadores”

Méndez es “querido” por el hincha de Godoy Cruz, contó el periodista Omar Romero, del diario Uno de Mendoza. En el Tomba, el Gallego estuvo entre 2016 y 2017 (17 triunfos, 5 empates y 12 caídas). Y retornó en 2021 (8 éxitos, 4 empates y 11 traspiés).

1 La primera etapa fue muy buena. Clasificó a Godoy Cruz a la Copa Libertadores (2017). Era un equipo muy ofensivo, que buscaba siempre el arco de enfrente. Es uno de los técnicos a los que mejor le fue en Godoy Cruz. Es valorado por su apuesta ofensiva, por el trato con el futbolista, siendo un motivador. Vive el fútbol con mucha pasión. La segunda etapa no fue tan buena, pero sigue siendo muy querido por el hincha. Buscaba la tenencia de pelota, salida desde la defensa y un conjunto muy agresivo, con llegada por los laterales. Jugaba con un nueve de área. Es un buen entrenador. También es impulsivo. Esta ese episodio de que le pegó a una pared, de bronca (en cancha de Argentinos, enojado con los fallos arbitrales). De Godoy Cruz se fue de un día para el otro.

2 Era común que jugara con un 4-4-2.

3 No les dio tanta cabida. Subió a algún jugador. Igualmente el club no sacó muchos jugadores en los últimos tiempos. Aparte había jugadores importantes en el equipo.

image - 2024-06-22T204404.324.png Sebastián Méndez, entre el director deportivo Ariel Michaloutsos y el presidente del club, Ignacio Astore. Prensa Newell's.

“El mejor DT de Xolos de Tijuana en los últimos años”

La segunda y última salida para dirigir afuera del país de Méndez fue a México. Heriberto Vázquez Muñoz, periodista del diario Frontera de Tijuana, aseguró que fue “el mejor entrenador de Xolos de Tijuana en los últimos años”, al “darle una identidad de juego”.

1 Méndez fue el mejor entrenador de Xolos de Tijuana en los últimos años. Es el responsable de hacer un equipo reconocible. Con el Gallego ganaba mucho de visitante, algo que al equipo siempre le costaba. Se adaptaba muy bien a los rivales. Trató de tener un conjunto vertical, ante todo de visitante, explotando muy bien a los extremos. Y lo tenía adelante a Lisandro López. Cuando jugaba de local, según el rival, buscaba hacer un juego de más posesión. Para esto tuvo a un juvenil, Marcel Ruiz, que es de los mejores que surgieron en la liga mexicana. Méndez no pudo seguir acá por un tema familiar.

2 Variaba el esquema, del 4-2-3-1 al 4-4-2. Pero el que más utilizaba es el 4-2-3-1. Es el que mejor se adaptaba al plantel.

3 Lo mejor de su estadía fue el rol que le dio al juvenil Marcel Ruiz. Explotó con Méndez, que le vio potencial ofensivo. En Tijuana siempre está presente ese tema de los juveniles. Bragarnik (empresario y representante de Méndez) es de traer jugadores acá y siendo futbolistas por los que se pagó, que son extranjeros, son los que juegan. Por eso se le da mucho valor cuando se le brinda la oportunidad a un juvenil. Y ese es el valor, el tacto que tuvo Méndez, de hacerlo jugar.

“En Unión no estuvo mucho”

El ciclo de Méndez en Unión fue breve y provocó malestar en el hincha tatengue, porque de repente dejó el club en medio de la temporada para continuar su carrera en Vélez. Jorge Battagliotti, periodista de la emisora Aires de Santa Fe, se refirió a esta corta estadía (4 triunfos, 5 empates y 2 caídas) el año pasado en Unión, que en ese momento competía por mantener la categoría en primera.

1 No estuvo mucho en Unión, solo dos meses. Había sumado un puñado de puntos y de repente se fue tras una victoria (a Independiente por 3 a 0). Estuvo apenas 11 partidos, con una eliminación por penales ante Almagro por la Copa Argentina.

2 En el corto tiempo que dirigió hubo lapsos en los que el equipo mostró un cambio acerca de cómo venía jugando (modificó la defensa de cuatro futbolistas por una de cinco).

3 No se llegó a ver nada en cuanto a darle la chance a jugadores de inferiores. Arrancó con el equipo de primera que ya venía jugando, haciendo algunos cambios, siendo unos pocos pibes del club a los que metió.

“En Vélez, el objetivo fue no descender”

Vélez fue el último club de Méndez. “Su casa”, según definió el entrenador. Mariano Rao, periodista de la revista “El Fortín de Vélez, publicación nacida en 1968, habló del paso del DT durante el segundo semestre de 2023 (8 triunfos, 8 empates y 5 derrotas) y el objetivo que consiguió: salvarlo del descenso.

1 El Gallego vive el fútbol intensamente, con una gran dedicación. Durante los partidos gritaba todo el tiempo, daba indicaciones junto a la línea de cal. A los jugadores que tiene cerca, no dejaba de señalarle cosas. Así cómo siente el fútbol quiere que jueguen sus futbolistas. A los jugadores les exige que sean intensos, en defensa y en ataque. Consiguió el objetivo de que Vélez no descendiera recién en el final porque hubo varios equipos que no dieron tregua hasta la última fecha. Si decidió irse del club se debió a un cambio de la comisión directiva, que optó por cambiar toda la estructura de fútbol que había. No fue que lo echaron.

2 Lo que quiso asegurarse primero, desde que llevó a Vélez, fue no perder. Es algo parecido a lo que hizo antes en Unión. Quizás por la necesidad que había paraba una línea de 5, con un líbero, stoppers y dos por afuera, que no eran precisamente volantes y que se quedaban cuando el equipo atacaba. Después podía jugar con un mediapunta, o uno o dos atacantes. Es más, cuando cambió la línea de cinco y defendió con cuatro le fue mal y perdió de local.

3 El Gallego se apoyó en los más experimentados y a los pibes del club los fue metiendo, principalmente, en el segundo tiempo de los partidos. Pero si el equipo andaba mal, no los mandaba a la cancha en el segundo tiempo. Dejaba que siguieran los de experiencia y que fueran ellos los que se hicieran cargo.