Las campeonas de Newell's ganaron un partido clave y se metieron de nuevo en la lucha por el título

Las leprosas golearon a Platense, que descendió, y estarán en las llaves finales del Clausura del fútbol femenino. Newell's va por el bis y la Copa Libertadores

18 de septiembre 2025 · 20:03hs
Las once jugadoras de Newells que golearon a Platense y se meten de lleno en la pelea por el título del Clausura del fútbol femenino.

Las once jugadoras de Newell's que golearon a Platense y se meten de lleno en la pelea por el título del Clausura del fútbol femenino.

El equipo femenino de Newell's sí viene dando buenas noticias y en este caso se revindicó tras la derrota de la semana pasada para golear a Platense 3 a 0 en Bella Vista. Así, aseguró la clasificación a la pelea por el título del torneo Clausura del fútbol femenino.

Newell’s es el actual campeón del fútbol femenino de AFA pero el plantel de Leandro Iglesias no mantuvo a todas sus jugadoras, entre ellas la figura Mariana Larroquette.

Este torneo no lo empezó con el paso avasallante del Apertura (antes se ganó la Copa Federal) y sumó dos derrotas en siete fechas, ante Boca y en la anterior jornada con Independiente por la mínima diferencia.

Newell's lo definió en cuatro minutos

Por eso precisaba un golpe sobre la mesa y lo hizo ante Platense, que descendió, lo mismo que antes Central, que repitió la mala campaña de 2024.

Las rojinegras prácticamente definieron todo en cuatro minutos. En el primer tiempo, a los 23’ y 27’, llegaron los gritos. El primero de Paula De la Serna tras una muy buena acción colectiva y en la que tuvo solo que empujar un centro atrás de Yiuliana Sanabria.

Y luego de Magalí Natta de penal, a la izquierda de la arquera que se tiró al otro lado. En el complemento, y en un mano a mano, Julieta Aguilar definió para sellar el 3 a 0.

Cómo sigue todo hasta el final

A dos fechas del final, Newell’s queda libre en la próxima y visita a San Luis en la última. Pero ya clasificó entre las 6 primeras porque Ferro e Independiente se enfrentan entre ellas y uno de los dos no puede superarlo.

Del 3º al 6º de cada zona jugarán las primeras llaves a partido único, con la localía del mejor ubicado. Y a los 4 ganadores se les suman los 4 equipos que finalizaron 1º y 2º para hacer cuartos de final, semis y final, siempre con el beneficio de los mejores ubicados en la tabla general promedio de Apertura y Clausura.

Hoy Newell's está 3º en la zona A, a 3 del líder Boca que también debe quedar libre, y a 2 de Belgrano, al que le quedan dos partidos más.

El campeón enfrentará a Newell’s, campeón del Apertura, por un lugar en la Copa Libertadores. Si las leprosas repiten, tendrán el cupo asegurado.

