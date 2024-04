Newell's se juega su futuro, Mauricio Larriera no

Desde la comisión directiva no existe tal planteo y entiende que el entrenador tiene que continuar , aunque Newell’s no consiga uno de los objetivos trazados antes del inicio de la temporada oficial, que es la Copa de la Liga.

Larriera merece más tiempo

Más allá de algunas declaraciones de Larriera cuestionando el tema de los arbitrajes, que no cayeron bien porque la idea de las autoridades del club es no tener roces públicos con la AFA, ellos entienden que hay que darle más tiempo.

Lleva solo cuatro meses de competencia oficial y la opinión es que merece darle una mayor continuidad a su ciclo.

Tampoco pasa por alto que, una vez concluida la Copa de la Liga, el inicio de la Liga Profesional será de inmediato. Y, con virtudes y defectos, hay un trabajo realizado con Larriera, una idea de juego y un plantel armado, al margen de la depuración que puede llegar a hacer y de las incorporaciones que vaya a solicitar y que le consigan. Empezar todo de cero no parece lo aconsejable en un lapso tan corto.

Todos estos razonamientos que se hacen son llegado el caso de que Newell’s se despida de la Copa de la Liga en esta última fecha de la fase de zonas. Y si Larriera consigue que su equipo ingrese a los playoffs, mayor consenso tendrá la decisión de que el uruguayo siga por parte del público rojinegro. Y ese clima general favorable, robustecerá la idea de que el técnico continúe en el Parque.

No es unánime en la vida institucional del club el respaldo a Larriera para que se mantenga en el cargo si es que se produce un resultado adverso en la jornada de esta noche. Algunos de los que se ocupan de las cuestiones futbolísticas mantienen diferencias con el técnico y hasta expusieron esas opiniones en medios de comunicación. Pero los responsables de las decisiones tienen en claro que debe continuar.

Con margen no tan largo

De todos modos, existe plena consciencia que si Newell's no clasifica en la Copa de la Liga y, principalmente, tiene un mal inicio en la Liga Profesional, la situación será complicada y los cuestionamientos crecerán. Una realidad que será compleja de sostener.

A todo esto, Larriera al menos no planteó un punto final si es que Newell’s no entra a los playoffs. Días atrás habló de un proceso en formación. Por lo tanto se desprende que no se le pasa por la cabeza irse ahora si no le va bien con Defensa y Justicia. Lo que pase por su cabeza, lo que considere una vez que concluya esta última fecha si su equipo se queda afuera de la Copa, es por ahora una especulación

La rutina del día

Este martes por la mañana, jugadores y cuerpo técnico mantuvieron charlas en relación al partido en Florencio Varela en el hotel donde concentra Newell's desde el lunes por la noche en Buenos Aires.

Los futbolistas no cumplieron con la habitual activación que se cumple regularmente en horario matutino el mismo día de los partidos.

Una vez que el plantel almorzó, descansó a la espera de la merienda y la partida hacia el estadio Norberto Tomaghello.