Newell's: Sanguinetti, ¿cambia o ratifica en las dos áreas?

Equipo que no gana se toca. Sería la máxima que se contrapone a la frase remanida que refiere que por lo general los técnicos no mueven las fichas cuando están de racha positiva. Y justamente Newell’s hace cinco jornadas que no logra retirarse victorioso, con tres empates y dos derrotas en fila. Por ello, de cara a la excursión del próximo sábado a Tucumán es factible que el DT Javier Sanguinetti meta mano en la alineación. Entre las variantes no hay que descartar reemplazos en posiciones neurálgicas del equipo, más precisamente en los extremos de la formación: en el arco y en la punta de lanza.