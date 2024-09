Newell's responsabilizó a Vasco da Gama tras frustrarse el pase de Ian Glavinovich

La entidad del Parque notificó que el club de Brasil optó por no hacer uso del préstamo al no enviar el contrato de gastos antes de las 23.59, horario del cierre del libro de pases

Newell's asegura que el traspaso de Ian Glavinovich a Vasco da Gama no se concretó porque el club brasileño no envió la documentación pertinente antes del tiempo estipulado para el cierre del libro de pases en Brasil. Y, de esta forma, aclaró que la demora no fue de la Lepra, sino de la otra parte interesada en contratar al jugador, es decir todo lo contrario a lo que trascendió y se informó desde el país vecino.