Newell's: ¿Qué clase de fútbol es el que practica Mariano Soso?

Mariano Soso y el respeto por la pelota

“No me gustan los equipos que desprecien el balón. Tengo una incomodidad muy grande cuando no dispongo del balón. Me siento poco feliz”, dice el técnico rosarino, describiendo la forma en que entiende el fútbol.

Pero la experiencia también lo hizo comprender que no siempre se puede hacer lo que se quiere. “Entiendo que he tenido que aprender a esto de ser dominado. No siempre me puedo imponer”, señala el técnico, a partir de la disparidad de fuerzas que puede haber en un partido.

La idea madre de Soso, más allá de situaciones circunstanciales, es ser fuerte desde la posesión. Desde la salida por abajo, involucrados los zagueros en la circulación. El volante central ofreciéndose para la recepción. El arquero parado, por momentos, afuera del área para incorporarse a la distribución de pases en defensa.

La aceleración para avanzar, la verticalidad, es otra característica de los conjuntos de Soso. Pero no necesariamente el entrenador queda atado a esa postura. Entiende que, dependiendo de los momentos de un partido, no hay que desplegar un ataque directo.

La intención es que sus equipos sean cortos, que se agrupen para tocar, más allá del dibujo táctico que defina y si es que juega con dos puntas, extremos o laterales-volante, tal la variedad de puestos que utilizó en su carrera.

El ahogo del rival

Soso plantea una recuperación inmediata. Una presión alta para evitar que el adversario se adelante con la pelota al pie. Esto requiere de intensidad y desgaste, para obligar a su oponente a saltar esa primera línea y a dividir el balón.

Mariano Soso).jpg

Así como propone un conjunto que sea corto para atacar, también para defender. El propósito es no darle margen de maniobra al rival en ningún sector de la cancha, buscando establecer una superioridad numérica, para achicar espacios y entorpecer al futbolista que la lleva.

“Sé que si tenemos la pelota vamos a defender los partidos de una forma más íntegra”, manifestó Soso al diario Clarín en 2017, palabras más palabras menos, emparentada con la reflexión de que la mejor defensa es un buen ataque.

El poder del convencimiento

Si bien entiende que hay jugadores de diferentes condiciones, más capaces unos que otros, considera que hay cuestiones fundamentales que se pueden desplegar para que el equipo asuma el rol de protagonista.

“Hay que evaluar las capacidades de los futbolistas para poder ofrecerles un modelo de juego. Ahora, yo siento que un entrenador puede ir por ese desarrollo”, declaró al diario La Nación en 2021.

“Lógicamente, podemos pensar que con futbolistas más dotados podría darse con mayor facilidad la construcción, pero no, ni podemos desistir de intentarlo ni tampoco me siento con una presión mayor por las capacidades de esos jugadores”, añadió.

Soso habla de una identidad de juego y de su función de convencer al futbolista a través de la palabra. Entiende que la repetición de ejercicios lleva a asimilar las situaciones de juego que se formulen para ser ofensivos.

Flexible a los esquemas

Su sistema táctico predilecto es el 4-3-3. Pero probó distintos en los clubes donde estuvo, desde el 4-2-3-1, 3-4-3, 4-4-2, 4-5-1, 3-1-4-2 o 3-5-2. Este último fue con el que jugó preferente en su último club, Alianza Lima, teniendo de lateral-volante izquierdo al exNewell’s Juan Pablo Freytes.

Esto refleja que es versátil en relación al dibujo y a los roles, dependiendo de los intérpretes. Puede jugar con dos puntas, como en Perú con Paolo Guerrero y al exNewell’s, Pablo Sabbag. O tener uno solo y ubicar extremos. O laterales volantes. O dos o tres zagueros.

El anuncio

Mariano Soso se desvinculó de Alianza Lima y se aguarda que llegue a Rosario para que estampe la firma del contrato con Newell’s hasta 2025.

En principio sería entre lunes y martes que arribaría a la ciudad desde Perú.

Se descuenta que el anuncio de su contratación será antes del partido contra Independiente del martes, a las 19.