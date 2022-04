Newell's: prueba de fuego con Racing para sacar chapa de candidato

Por eso se presume que será un cotejo de palo y palo. Con Racing saliendo a atacar desde el primer minuto y tratando de monopolizar la pelota usando todo el ancho de la cancha. Y con Newell’s achicando espacios, con las líneas juntas y plantando a los zagueros Lema y Ditta lo más lejos posible de Iván Arboleda. Claro que una vez con la pelota en los pies la lepra buscará lastimar en velocidad por los costados. Lo que se puede proyectar es que el balón se moverá con gran rapidez y que el equipo mas preciso y concentrado seguramente sacará rédito.

Newell’s no tiene la voracidad de Racing por tener que administrar la pelota sí o sí. La lepra es un equipo más utilitario, compacto, no le molesta replegarse y trata de progresar en bloque. Mientras que Racing tiene al manejo del balón como su obsesión. El equipo de Gago es temible con la bocha en los pies, pero está incómodo y hasta se desordena cuando no logra imponer condiciones y eso es lo que tendrá que aprovechar al máximo el rojinegro.

La ventaja de Newell’s en esta recta final, que igual no es para relajarse ni mucho menos, es que tiene cierto margen para un traspié. Porque si tras los enfrentamientos ante Racing, San Lorenzo y Gimnasia suma seis puntos nadie le quitará el privilegio de estar en los play-off sin depender de ningún resultado ajeno. Por eso una victoria ante los de Avellaneda sería un puñetazo sobre la mesa y a la vez lo dejaría al rojinegro casi con la clasificación en el bolsillo.

Pero lo dicho, la lepra no la tendrá nada fácil, el equipo de Gago es la sensación del momento y querrá sumar ante Newell’s el punto que le falta para asegurarse una clasificación que ya parece sellada. Racing con el anterior triunfo logrado en Paraná ante Patronato llegó al décimo éxito consecutivo.

En este marco para Newell’s se trata de una prueba de máxima calidad, tanto para el presente como para el futuro del equipo. Porque si la supera, la chance de clasificar quedará al alcance de la mano, tumbará al equipo de moda y se pondrá definitivamente el traje de candidato serio al título. Por todo esto es un partido que puede significar una bisagra y un gran salto de calidad para el bravo equipo de Javier Sanguinetti.