Newell's: con Panchito González, ahora Larriera ya tiene todo su arsenal

Su ausencia se sintió en las huestes leprosas ya que las performances de Ignacio Schor y Guillermo May no lograron conseguir un piso mínimo de confiabilidad. El ex Platense se perdió en su propia intrascendencia y el uruguayo actuó con mucho tesón pero con poca claridad. Ninguno consiguió hacer olvidar a Panchito y por eso este partido ante Estudiantes asoma como una gran oportunidad de contemplar su regreso.

Además, Larriera tiene para usar como extremos a Giovani Chiaverano, a Misael Jaime, y a Julián Contrera pero ellos corren esta carrera bastante más retrasados.

Si bien no hubo ningún tipo de confirmación oficial, todo indica que Panchito arrancaría frente a Estudiantes entre los titulares. Así, Newell’s recuperaría velocidad, gambeta y desparpajo, en una zona clave de la conformación de su ataque.

Pulió detalles en Estancia Chica

Desde su regreso de Miami, Larriera decidió concentrar a los suyos directamente en la ciudad de La Plata. Allí, elaboró su hoja de ruta, pulió detalles y armó filas de cara al exigente choque frente a Estudiantes. Con esa meta, siempre mirando de reojo el clásico de la ciudad, el conjunto leproso realizó el domingo un entrenamiento vespertino en el predio de Estancia Chica, perteneciente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

En ese lugar, desarrolló trabajos físicos en el gimnasio y luego cumplió consignas tácticas en el campo, pensando en el duelo con el pincha.