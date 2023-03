Newell's, obligado, sale "a la carga" Barracas

Se podrá o no estar de acuerdo con la ideología y los métodos futbolísticos de Gabriel Heinze, gustará más o menos cómo juega su Newell’s y la forma y elección de los jugadores para cada partido, pero lo que sería una imprudencia pensar es que el DT no está absolutamente convencido de lo que realiza. Con aciertos y errores, el Gringo tiene una idea, la defiende a capa y espada y trata de trasladarla a sus futbolistas para de esa manera imponerse a los rivales en pos de ganar los partidos. Su arranque en el Parque no le está siendo sencillo, es irregular desde el juego y los resultados y está claro que su equipo necesita dar señales de evolución en todas las facetas. Esta noche de sábado, en un Coloso que estará ávido de triunfo y reacción, la lepra recibirá a Barracas Central, con la obligación de sacarse el lastre de dos derrotas en fila, para reverdecer la ilusión rojinegra en una Liga Profesional que recién comienza.