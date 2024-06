Newell's: Norberto Scoponi, el histórico arquero, se postuló para ser el entrenador leproso

"Gente leprosa, desde hace muchos años que estoy listo para dirigir Newell's. Pero no depende mí", reza la frase principal. "Yo voy a estar siempre que NOB me necesite", culmina el posteo donde se lo ve a Scoponi junto a Gerardo Martino entre otros.

image.png

Norberto Scoponi se enojó porque no lo llamaron hace 10 años

No es la primera vez que Scoponi se manifiesta al respecto. Incluso siempre se sintió olvidado por la dirigencia de turno de Newell's. En una nota que le hizo Ovación hace casi 10 años, en agosto de 2014, cuando Gustavo Raggio asumió como técnico, manifestó: "Los directivos de Newell's nunca me habrán tenido en cuenta y eso me molesta"

"No sé quién me dio la espalda ni porqué no terminé siendo el director técnico de Newell's. Aunque creo que no hubiese estado bueno para mí que me elijan a lo último porque ya hubiera sido por descarte", acotó el Gringo en aquella oportunidad.

Lo cierto es que un referente como Scoponi, quien se integró al cuerpo técnico de Gerardo Martino en la selección de México, previo a que iniciara el Mundial de Qatar 2022, como el vínculo de las selecciones menores con el representativo mayor, mostró nuevamente sus ganas de sentarse ahora como entrenador en el banco de Newell's.

>>> Leer más: En 2014 Scoponi se molestó con no haber sido elegido como técnico de Newell's

La historia de Norberto Scoponi en el arco de Newell's

Norberto Scoponi con 408 partidos jugados (407 de titular y uno ingresando desde el banco) es el segundo futbolista con más presencias en la historia de Newell’s, detrás de Gerardo Martino (509). Tiene 63 años y nació en Rosario el 13 de enero de 1961.

Debutó en la primera leprosa el 24 de mayo de 1981 ante Estudiantes (L) 3-0 con Juan Carlos Montes como DT y su último partido en el arco leproso fue el 18/12/1994 ante Huracán (L) 1-0 con Jorge Castelli como entrenador. Además, estuvo en el banco otros 105 encuentros.

El Gringo fue el arquero titular de Newell’s en tres de sus campeonatos. En 1987/88 atajó los 38 partidos. En la temporada 1990/91 atajó los 19 del Apertura 90 que fue ganado por Newell’s, los 19 del Clausura 1991 y en las dos finales contra Boca cuando se recibió de héroe en la definición por penales en La Bombonera el 9 de julio de 1991 al atajarle un penal a Graciani y otro a Claudio Rodríguez. Y en el Clausura 1992, en 17 de los 19 partidos.

Hay que destacar que entre el 17/02/1985 cuando los rojinegros igualaron 1-1 ante Huracán Las Heras en Mendoza en la 1ª fecha del Nacional 1985 hasta el 12/03/1989 frente a River (V) 1-4, Newell’s jugó 176 partidos en esos 4 años y el Gringo sólo faltó uno ante Deportivo Armenio (V) 0-4, en el que atajó Carlos Panciroli ya que fue preservado por José Yudica, para jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores ente Nacional, en Uruguay.

En los 90 minutos le patearon 52 penales: le convirtieron 41, 6 fueron desviados y atajó 5: a Cárdenas, de Unión (L) 2-0 en 1985/86; a Fernando Alí, de Unión (L) 2-0 en 1987/88; a Taffarel, de Ferro (L) 2-2 en el Ap. 1991; a Arsenio Benítez, de Mandiyú de Corrientes (V) 1-3 en el Ap. 1993; y a Gorosito, de San Lorenzo (L) 1-0 en el Ap. 1993.

En definiciones por penales le patearon 77: le convirtieron 51, atajó 16 y desviaron 10.

Fue expulsado dos veces: por Carlos Salado ante Mandiyú de Corrientes (L) 1-4 en el Ap. 1992 y por Francisco Lamolina ante River (V) 0-2 en el Cl. 1993.