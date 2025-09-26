Gimnasia estrenará ante Central una camiseta en homenaje a René Favaloro: el emotivo video de presentación

Triperos y canallas se enfrentarán este sábado a las 14.30 en el bosque platense y el equipo local usará esa casaca por primera vez. El emotivo

La camiseta de Gimnasia que rinde homenaje al cardiocirujano René Favaloro, un referente mundial de la especialidad. La estrenará ante Central.

Gimnasia y Central se enfrentan este sábado a las 14.30 en La Plata por la novena fecha del torneo Clausura. En el bosque de la capital bonaerense estarán frente a frente dos equipos que quieren llegar a los playoffs, aunque en el caso de Central la aspiración es mucho más ambiciosa

Este viernes, horas antes del partido, Gimnasia presentó oficialmente su tercera camiseta de la temporada. Se trata de una casaca que rinde homenaje al médico René Favaloro, que era hincha del tripero, y que será estrenada precisamente ante el Canalla.

La presentación oficial incluyó un emotivo video que Gimnasia compartió en sus redes sociales.

Según publicó el sitio de noticias platense 0221.com, el diseño de la camiseta, completamente blanco, está inspirado en un ambo médico y lleva inscripto el nombre del creador del bypasss sobre el bolsillo izquierdo.

Favaloro era cardiocirujano y fue referente mundial en su especialidad y reconocido hincha de Gimnasia.

No es la primera vez que el Lobo le rinde homenaje al gran médico argentino. Una de sus plateas lleva su nombre y además en el Museo del club hay una estatua de Favaloro. Además, el día del socio vitalicio de Gimnasia coincide con la fecha en la que se conmemora su nacimiento.