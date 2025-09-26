La Capital | Ovación | Central

Gimnasia estrenará ante Central una camiseta en homenaje a René Favaloro: el emotivo video de presentación

Triperos y canallas se enfrentarán este sábado a las 14.30 en el bosque platense y el equipo local usará esa casaca por primera vez. El emotivo

26 de septiembre 2025 · 19:43hs
La camiseta de Gimnasia que rinde homenaje al cardiocirujano René Favaloro

0221.com

La camiseta de Gimnasia que rinde homenaje al cardiocirujano René Favaloro, un referente mundial de la especialidad. La estrenará ante Central. 

Gimnasia y Central se enfrentan este sábado a las 14.30 en La Plata por la novena fecha del torneo Clausura. En el bosque de la capital bonaerense estarán frente a frente dos equipos que quieren llegar a los playoffs, aunque en el caso de Central la aspiración es mucho más ambiciosa

Este viernes, horas antes del partido, Gimnasia presentó oficialmente su tercera camiseta de la temporada. Se trata de una casaca que rinde homenaje al médico René Favaloro, que era hincha del tripero, y que será estrenada precisamente ante el Canalla.

La presentación oficial incluyó un emotivo video que Gimnasia compartió en sus redes sociales.

Inspirado en un ambo blanco en honor a Favaloro

Según publicó el sitio de noticias platense 0221.com, el diseño de la camiseta, completamente blanco, está inspirado en un ambo médico y lleva inscripto el nombre del creador del bypasss sobre el bolsillo izquierdo.

Leer más: Ariel Holan pone toda la carne al asador en Central para ir por la victoria ante Gimnasia en La Plata

Favaloro era cardiocirujano y fue referente mundial en su especialidad y reconocido hincha de Gimnasia.

No es la primera vez que el Lobo le rinde homenaje al gran médico argentino. Una de sus plateas lleva su nombre y además en el Museo del club hay una estatua de Favaloro. Además, el día del socio vitalicio de Gimnasia coincide con la fecha en la que se conmemora su nacimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gimnasiaoficial/status/1971660845999677811&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Rosario Central visita a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata por la 10ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Los futbolistas de Central celebran en uno de los varios triunfos del Canalla sobre Gimnasia en los últimos años.

La racha que Central mantiene sobre Gimnasia y que aspira a extender el sábado en La Plata

Las acciones y bonos cortaron la racha alcista en medio de una toma de ganancias.

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Newells y Central se cruzarán los dos grandes el mismo día. Primero lo hará la Lepra y al toque el Canalla.

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Lo último

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria

El músico rosarino recibirá la distinción de la universidad pública. "Gracias a la Universidad de Rosario por tamaño honor", expresó el autor de "El amor después de el amor"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria
Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Newells está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Ovación
Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Rugby Championship: el mediodía del sábado es de Los Pumas, con la visita al campeón mundial

Rugby Championship: el mediodía del sábado es de Los Pumas, con la visita al campeón mundial

Gimnasia estrenará ante Central una camiseta en homenaje a René Favaloro

Gimnasia estrenará ante Central una camiseta en homenaje a René Favaloro

Policiales
800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

La Ciudad
Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo

Un experto llega a Rosario para evaluar a niñas con un raro trastorno genético

Un experto llega a Rosario para evaluar a niñas con un raro trastorno genético

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
LA CIUDAD

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados
Policiales

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia
Información General

Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones