Newell's no hará una queja formal contra Espinoza, pero el tema está en manos de Beligoy

Fernando Espinoza quedó en el centro de la escena y esta vez no por su actuación, sino por su actitud frente a los hinchas de Newell's. El árbitro que controló el juego este domingo ante Gimnasia de antemano no era bien visto por los rojinegros. Ahora con una reacción que tuvo -quizás en tono de broma (o no)- generó un crítica intensa hacia su figura. "La dirigencia no hará una queja formal, pero hubo un contacto con el director nacional de arbitraje en Argentina, Federico Beligoy, quien tiene todos los videos y deberá tomar una resolución", le confiaron a La Capital desde el Parque.