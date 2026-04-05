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La previa de Newell's en Santiago: la agenda leprosa antes del choque clave con Central Córdoba

Newell's realizó la activación y por la tarde Frank Kudelka confirmará el equipo para enfrentar al Ferroviario en el estadio Madre de Ciudades

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

5 de abril 2026 · 12:44hs
Newells en Santiago. Cóccaro

Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's en Santiago. Cóccaro, Hoyos y Salomón, en la concentración rojinegra en suelo santiagueño.

Newell's amaneció este domingo de Pascuas en Santiago del Estero, donde a las 20.30, visitará a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades, por la jornada 13 del Apertura, donde necesitará sumar al menos un punto para salir de la zona de descenso.

La comitiva rojinegra había arribado el sábado por la tarde a la capital santiagueña para alojarse en el hotel Maria’s, en la vecina La Banda. El presidente Ignacio Boero encabeza la delegación.

Este domingo el plantel realizó una activación por la mañana, luego será el almuerzo, la siesta, la charla técnica, la merienda y el traslado al estadio para el partido frente al Ferroviario. Después del cotejo el grupo emprenderá de inmediato el regreso a Rosario.

>> Leer más: Newell's: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Llueve en Santiago del Estero

Un dato extra, desde el sábado por la noche la lluvia se instaló en Santiago y por ello la cancha seguramente estará pesada y no deberá arriesgarse más de la cuenta.

En la última presentación el Apertura, Newell’s venció 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Coloso, con el gol de Walter Mazzantti tras el buen centro de Jerónimo Russo y tomó oxígeno en todo sentido.

Fue un desahogo notable porque además jugaba de local y ante un recién ascendido que también será su rival hasta fin de año para evitar el descenso.

Fue un pequeño paso adelante, un atisbo de despegue para liberar a los jugadores y renovar la autoestima. Pero, el envión duro muy poco, se desvaneció pronto, no llegó a apuntalar la confianza. Sobrevino el peor resultado ante un rival de una categoría inferior y que encima usó a mayoría de suplentes. Acassuso, equipo de la Primera Nacional, lo venció 2 a 0 en Rafaela para eliminarlo en primera ronda de la Copa Argentina.

>> Leer más: Newell's: para ir a Santiago, Kudelka haría cambios al por mayor y ese vendaval alcanzaría el arco

Kudelka quiere ver una reacción

Por ello no será un partido más la visita de este domingo de Pascuas, a las 20.30, a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades. Porque Kudelka además de comprobar si su equipo responde a los lineamientos tácticos y estratégicos, también podrá el foco en la reserva anímica de sus jugadores, en la rebeldía que muestren en esta situación límite y en tratar de imponerse ante un rival muy limitado.

No hay margen para una actuación liviana del rojinegro, para volverse a caer ante la primera adversidad, para seguir dando todas las ventajas defensivas y ser un equipo al que le convierten fácil. Todo esto estará en foco en la noche dominguera de Santiago del Estero.

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