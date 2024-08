Newell's: "La gente es soberana", dijo el Gallego tras los insultos y aclaró que sigue

El entrenador de la Lepra manifestó que "no tengo nada que responderle a la gente", tras el empate en cero ante Belgrano en el Coloso

El Gallego Sebastían Méndez habló tras el empate en cero de Newell's ante Belgrano y sobre su continuidad aseguró que "yo estoy bien y los jugadores dan el máximo, me preocuparía si los muchachos no dan signos de levantar. Por supuesto que duele mucho, pero hay que levantarse, hay que salir y entiendo el contexto de la gente. Queríamos ganarlo y lo merecimos, pero no lo hicimos".