Newell's cortó ante Independiente la serie de cuatro partidos recibiendo al menos un gol

Lucas Hoyos mantuvo la valla invicta ante Independiente en Avellaneda y el equipo rojinegro cortó su peor racha en la liga en la que no pudo conservar el cero

Lucas Hoyos no fue superado en Avellaneda y ya son 11 partidos, de un total de 24, en los que conservó el arco de Newell's en cero.

Al margen de la inoperancia de Independiente en la definición, siendo que tuvo casi la misma cantidad de disparos al arco que su rival, la virtud de Newell’s fue que no cometió errores o distracciones que le costaran goles , como sucedió en anteriores ocasiones.

En el 1 a 1 con Unión en el Coloso, Jherson Mosquera perdió a Kevin Zenón, que a sus espaldas la empujó a la red. En el siguiente partido, que también terminó 1 a 1, ante Huracán en el Ducó, el mismo colombiano no anticipó a Walter Mazzanti , autor de la igualdad.

Luego recibió a Gimnasia y, aparte que el equipo empezó desorientado, no tomó a Benjamín Domínguez, quien ingresando solo por izquierda abrió el marcador. Un resultado que amplió Cristian Tarragona con un tiro desde afuera, teniendo libertad para acomodarse antes del derechazo porque Gustavo Velázquez no lo siguió y Lisandro Montenegro y Marcos Portillo, los volantes más cercanos, no retrocedieron con decisión y firmeza. Solo una gran reacción le permitió igualar 2 a 2.

Si después, ante Central Córdoba, el tanto de Fabio Pereyra puede considerarse mérito del defensor en sacar provecho de una pelota dividida dentro del área, no así el 2 a 0 decisivo de Lucas Gamba, con un tiro desde mitad de cancha que encontró mal parado a Hoyos.

El mismo Hoyos que, pese a que nunca estuvo más de dos partidos consecutivos sin recibir goles, conservó el invicto en 11 de las 24 fechas. No es poca cosa. Aparte, en todo el torneo le hicieron 21 goles, una cifra que no es alta en comparación a otros arqueros. Con esa cantidad, Newell’s es el octavo equipo, junto a Belgrano, que menos veces fue a buscar el balón al fondo de su arco. Esa virtud se había desmejorado, pero en Avellaneda al menos la recompuso.

El equipo, ante el Decano

Para el partido de Newell’s contra Atlético Tucumán en el Coloso, del lunes 17 de junio, quizás haya cambios. Juan Sforza, que ingresó en el 2º tiempo ante Independiente, tras una dolencia, puede jugar por Pablo Pérez o Marcos Portillo. Y otra posibilidad es que Jherson Mosquera, que cumplió la fecha de suspensión, vuelva por Armando Méndez.