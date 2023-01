¿Cómo afectó la muerte de Horacio García?

Lo conocía desde hace 15 años, cuando íbamos a realizar pruebas en el interior, en un ámbito totalmente terrenal. El era un referente en la zona de Colón (Buenos Aires), de Wheelwright, de Hughes, lo conocí en esa época. Después, cuando se va de Talleres, yo llego a ese club. No coincidimos pero siempre tuvimos buen vínculo. Y cuando se dio la llegada de Heinze yo no sabía que era parte del proyecto. Hablamos, me invitó a sumarme, y después tuvimos muchas charlas. Para nosotros fue un golpe durísimo, impensado. Por más que fueron dos meses, dejó una huella a partir de su trabajo. Fue una desgracia que aún nos duele.

¿Esa ausencia obligó a cambiar algo en los objetivos?

Ese es un espacio del primer equipo. Horacio era una persona de total confianza de Heinze, y será muy difícil conseguir alguien que tenga esa relación con él.

Se habla mucho de los métodos de Heinze, ¿cómo es trabajar dentro de la estructura de Newell’s hoy?

Yo puedo hablar más de juveniles. Pero también decir que Heinze es un tipo muy claro con lo que te pide, y todo a su alrededor funciona por la claridad del mensaje. Todos tienen sus roles y todo funciona bajo esa claridad.

>> Leer más: Mosquera se acerca

¿Hasta dónde llega la estructura de juveniles?

De 4ª división hasta las categorías más chicas (10ª y 11ª) . Todo con vínculo directo con la reserva ya que hay que tener una buena relación. Estará todo conectado y relacionado.

¿La idea es formar jugadores que lleguen a primera o ganar campeonatos en inferiores?

Esto es formativo y competitivo. El jugador de Newell’s tiene que tener un ADN ganador, pero lógicamente en etapas formativas se prioriza la proyección del jugador.

Hubo camadas a las que les costó afirmarse en primera, con jugadores que terminaron explotando en otros clubes. ¿Cómo trabajarán ese tema?

Muchas veces pasa que ese problema no refiere al futbolista sino al primer equipo. Hay momentos donde no hay lugar para estos jugadores. Y otros momentos en que esos lugares aparecen. El año pasado hubo muchos juveniles en primera porque hubo un momento propicio. Y, a lo mejor, 3 o 4 años antes, donde no hubo esos espacios, no se consolidaron muchos chicos como Lisandro Martínez, Unsaín, Valenzuela, Rotondi, Tissera, el Turquito Elías, o Mancini. Son jugadores que están en un nivel alto, pero no tuvieron espacio en Newell’s porque eso está relacionado a los momentos del primer equipo.

¿Qué te representa en lo personal este cargo?

Entiendo que no hay que estar en una zona de confort, nunca hay que quedarse quieto. Para mí es un gran desafío, uno de los más importantes de mi carrera. Por eso, le quiero agradecer mucho a Gustavo Tognarelli, quien estuvo el año pasado en este cargo y el que me dio la posibilidad de entrar en primera división.

Newell’s tiene que fabricar jugadores porque esa es un razón de ser y su posibilidad de futuro. ¿Cómo vas a llevar esa responsabilidad?

Si me dan esta responsabilidad es porque los dirigentes ven el día a día y confían en mí, en mis valores, en el compromiso y en la cantidad de horas que paso en el club. Los objetivos siempre son los mismos. No solamente que llegue la mayor cantidad de futbolistas a primera, sino formados y consolidados a esa instancia.

"Heinze mira abajo"

Llano elogió el contexto que ofrece hoy Newell’s para la proyección de jugadores juveniles. “Heinze mira mucho a los jugadores que vienen de abajo y así el escenario de trabajo parece el ideal. Es un esquema realmente muy favorable, que hay que aprovechar. Por eso debemos lograr que la metodología, el entrenamiento y el mensaje se unifiquen y lleguen”, destacó Llano.

“En otras épocas, el club fue cambiando mucho esos parámetros, y eso no es lo mejor para ninguna institución, menos en juveniles. Para eso se necesita un tiempo de trabajo. Eso en juveniles es crucial”.

Sobre la postura que tiene que adoptar el club para buscar jugadores, Llano aseguró que “ya no es más como en la década del 80’, cuando el jugador elegía venir a Rosario. Hoy la coyuntura social de Rosario, que va más allá del fútbol, aleja a algunos chicos pero la historia de este club, que es una de las mejores de Latinoamérica, nos respalda y nos ayuda”.

Sobre los procesos internos dentro de la institución rojinegra, precisó que “es importante la búsqueda, pero también es clave la formación que vos le das al jugador dentro del club. Hay un camino muy importante que recorre el jugador, los cuerpos técnicos y los coordinadores”.

Los DT de cada categoría

De acuerdo a lo comunicado este martes por las autoridades rojinegras, Hernán Llano liderará la estructura de las divisiones inferiores, junto a Gustavo Arciprete quien tendrá a su cargo el área metodológica acompañado por Daniel Fagiani. En ese marco, Sebastián Morelli fue designado responsable de la preparación física, Adrián Coria como sub coordinador, Raúl Damiani al frente de las categorías menores y Gonzalo Magurno como responsable del área de captación.

La presentación se realizó en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa y contó con la presencia de autoridades del club, quienes acompañaron la exhibición del proyecto ante la atención de los diferentes cuerpos técnicos que comandarán a los futbolistas de Newell’s durante esta temporada.

Cada división

En 4ª de AFA, entrenarán Rubén Rodríguez (DT) y Juan Orsini (PF). En primera local, Jorge Torres (DT) y Maximiliano Trejo (PF). En 5ª de AFA, Ricardo Lunari (DT) y Adrián Rocamora (PF). En 5ª Rosarina, Dante Formica (DT) y Adrián Rocamora (PF). En 6ª de AFA, Fernando Capobianco (DT) y Pablo Sánchez (PF). En 6ª Rosarina, Hugo Rosales (DT) y Pablo Sánchez (PF). En 7ª de AFA, Diego Mateo (DT) y Lautaro Marchin (PF). En 7ª Rosarina, Víctor Molina (DT) y Lautaro Marchin (PF). En 8ª de AFA, Alejando Ojeda (DT) y Fernando Ramírez (PF). En 8ª Rosarina, Gerardo Martino (h) (DT) y Fernando Ramírez (PF).

Además, en 9ª de AFA, Hernán Castria (DT), Andrés Barzanti (AC) y Fabián Anzoategui (PF). En 9ª Rosarina, Marcelo Belluschi (DT), Andrés Barzanti (AC) y Fabián Anzoategui (PF). En 10ª Rosarina, Ariel Ruggeri y Ricardo Acevedo (DT) y Darío Cabrera (PF). En 11ª Rosarina resta definir al DT y el PF será Alfredo Culaso. Los entrenadores de arqueros serán Adriel Herrera (4ª, primera local, 5ª y 6ª Afa) y Nicolás Rosa (6ª Rosarina, 7ª y 8ª AFA). Resta designar el entrenador de arqueros de 8ª Rosarina, 9ª, 10ª y 11ª.