El Gringo Heinze le dio un fuerte respaldo a Guillermo Ortiz y encendió la polémica

El empate de Newell's con Unión dejó sabor a poco y esto quedó reflejado en las palabras de los protagonistas. El cierre de la jornada dejó a la lepra en lo más alto de la tabla de la Zona B y conserva el invicto, pero la igualdad en casa no conformó del todo por lo hecho por el equipo. El foco de atención estuvo en lo expresado por Gabriel Heinze sobre Guillermo Ortiz , uno de los futbolistas cuestionados por la gente. “Es uno de los mejores centrales del fútbol argentino" , disparó con fuerza el DT como para sentar posición y dejar bien en claro el pensamiento que tiene sobre el defensor.

El juego, la igualdad y la chance de dar el golpe en casa ante un Coloso colmado quedaron en segundo plano tras la opinión que lanzó el entrenador en conferencia de prensa . "Me encanta Guillermo Ortiz. Es uno de los centrales con más condiciones. Algo de conocimiento tengo de ese puesto. Es un jugador de la casa, que siente estos colores. Es una lástima que recién lo tenga a los 30 años”, declaró con ahínco, sentando posición y afrontando con palabras los cuestionamientos externos que pesan sobre el defensor.

La trayectoria de Heinze avala no sólo el conocimiento del puesto sino también del juego, aunque en este caso el análisis parecería haber estado focalizado en la intención de bancar al primer refuerzo que pidió para el equipo. Pero el efecto fue contrario y no hizo otra cosa que elevar las críticas no en el central, sino en su figura. Y quizás sea lo que buscó.