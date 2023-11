Newell's: Heinze cambia medio equipo para recibir a Sarmiento

La exclusión de Armando Méndez a esta altura no llama la atención, no porque el uruguayo no tenga rendimientos que ameriten que siga de titular sino porque es elocuente que no es futbolista que convence al entrenador. Ya dio muestras de sobra al respecto. Lo mandará al banco para que juegue Schott, quien reemplazó a su compañero durante el segundo tiempo del empate con Platense en Vicente López.