Atlético del Rosario brilló en Mendoza, ganó la etapa regional y clasificó al Súper 8 de hockey

Se quedó con la Zona 3 Centro-Cuyo venciendo en la final a las santafesinas de Banco Provincial. Atlético del Rosario, al Súper 8 con los mejores del país

Las pibas de Plaza hicieron historia. En Mendoza , la tierra del sol y del buen vino, el trago más codiciado se lo llevó Atlético del Rosario , que venció en la final de la Zona 3 (Centro-Cuyo) de la Superliga a Banco Provincial por 5 a 4 en un partido que no quedará obsoleto ante el paso del tiempo. Y está en el Súper 8 .

Para poner en contexto, la Superliga es el certamen nacional que reúne a los mejores equipos del país, que se van eliminando desde cuatro fases regionales para llegar al más ambicioso de los deseos: el Súper 8. Esos ocho boletos supremos son para los cuatro ganadores de las zonas y para el campeón y del 2° al 4° puesto del Súper 8 2026. Plaza ya se aseguró cupo en la edición 2027.

La Zona 3 Cuyo-Centro se dividió en dos grupos de cuatro equipos cada uno. Ganadores y segundos accedían a semifinales. Plaza venció en el grupo A frente a Banco Provincial de Santa Fe (1-0), Murialdo de Mendoza (2-0) y Pacífico de Bahía Blanca (2-1).

Las semifinales lo emparejaron ante el segundo del grupo B: Banco Mendoza. El juego estuvo lejos de ser sencillo al punto que, tras el 1-1 en tiempo reglamentario, se definió a favor de las rosarinas 2-0 por penales.

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La final no fue la excepción. Atlético del Rosario se volvió a ver las caras con la otra representante santafesina, Banco Provincial. Fue un encuentro con todos los condimentos que se inclinó para Plaza con un 5-4 que ya se instaló para siempre como una de las más atrapantes definiciones del hockey nacional. Los goles de Plaza fueron de Pia D’Agostino, Catalina Belotti, Abril Fortuna, Pilar Elizalde (MVP de la final) y Mercedes Berasategui. Triunfo y clasificación al Súper 8 2027.

“Logramos un piso, ahora hay que construir hacia arriba”

Franca Braida fue elegida la mejor arquera del torneo. Juega en Plaza desde los 7 años, llevada en un primer momento por su mamá, que también hizo su camino en el club. Con apenas 29 años, ella es la más experimentada del plantel, para tomar dimensión de la juventud que existe en Atlético.

“Tenemos un equipo muy joven. Yo tengo 29 y soy la más grande, imaginate. El resto son muy chicas, varias Sub-19. El torneo las potenció y respondieron como jugadoras de mucha experiencia. Esto nos permitió rotar mucho con el banco, porque cada una que entraba lo hacía muy bien y no se notaba ni la edad ni la diferencia de partidos encima. Había chicas que recién estaban teniendo su primer torneo. Este torneo tiene tantos partidos que necesitás un buen banco, muchas piernas. Algunos equipos salen potenciados y otros se hunden”, le cuenta Franca a Ovación.

Plaza ganó la primera edición de la Liga Nacional (hoy Superliga) en 2006, venciendo en la final a Tucumán Rugby por 3 a 0, con tres tantos de Pilar Mejico. En ese momento, el torneo tenía otro formato. El club de pasaje Gould volverá a estar a las puertas de la gloria en 2027. Aunque siempre con los pies sobre el suelo.

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“Es un mimo y un empujón para seguir por el camino que venimos. Arrancamos el año desarmadas, golpeadas pero con el claro objetivo de crecer, sobre todo como grupo humano. Este torneo fue una locura. Pero no nos tenemos que quedar con eso. Sería un error solo hacer foco en los festejos y el título. Eso nos estancaría. Logramos un piso y ahora hay que construir desde esta base que conseguimos. Ahora es todo para arriba”, cierra la arquera, demostrando que el plantel se enfoca en lo más importante del deporte: no sólo llegar, sino mantenerse.

Por último, Braida agradeció el acompañamiento de otros clubes, que no hacen más que reafirmar la idea mancomunada que es el crecimiento del hockey de la ciudad: “Me escribieron muchas chicas de otros clubes para felicitarnos porque estos logros hacen elevar la vara en el nivel de los equipos de la ciudad. El objetivo común es que siga creciendo el hockey de Rosario y del Litoral”.

Los nombres de la victoria

El plantel: Franca Braida, Lara Benzanquen, Catalina Belotti, Juana Dobson, Agostina Salvador, Maite Elizalde, Maite Rodgriguez, Emilia Osuna, Josefina Kerstens, Pia D’Agostino, Ana Martin, Pilar Marchiaro, Abril Fortuna, Zoe Zumoffen, Inés Roldán, Renata Gentiletti, Mercedes Berasategui, Dalila Landucci, Inés Ferrari y Pilar Elizalde. Cuerpo Técnico: Iñaki Álvarez, Manuel Brunet y Mauro Conforti; Bruno Colautti y Facundo Diprinzio (preparadores)