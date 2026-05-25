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"Es un acierto de la AFA, digan lo que digan": el presidente de Belgrano defendió el formato tras ser campeón

Luis Fabián Artime celebró el título del Pirata, que venció 3-2 a River en una final infartante del Torneo Apertura, y sostuvo que el actual sistema de torneo permite que clubes del interior y de menor poder económico puedan competir de igual a igual.

25 de mayo 2026 · 16:57hs
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Es un acierto de la AFA, digan lo que digan: el presidente de Belgrano defendió el formato tras ser campeón

Belgrano vivió una jornada histórica con la conquista del Torneo Apertura y su presidente, Luis Fabián Artime, aprovechó la euforia por la consagración para plantear una fuerte defensa del formato de competencia del fútbol argentino. Después del triunfo agónico por 3 a 2 ante River en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, el máximo dirigente del club cordobés aseguró que el sistema vigente les permite competir a instituciones que, según su mirada, quedarían relegadas en campeonatos largos y con menos participantes.

“Belgrano fue el mejor. Para mí fue una final fantástica”, afirmó Artime, todavía movilizado por la remontada que terminó dándole el título al equipo cordobés. El Pirata logró revertir un partido que parecía quedar en manos de River y cerró una definición cargada de dramatismo, con dos equipos que fueron por la victoria hasta el final.

“Hablan de jerarquía, del fútbol, pero esto fue una final verdaderamente con dos equipos que querían salir campeón, con una jerarquía bárbara”, remarcó el presidente de Belgrano en declaraciones al medio cordobés 351Deportes.

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El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski se impuso en una definición electrizante: River estuvo dos veces arriba en el marcador, pero Belgrano logró dar vuelta el resultado y quedarse con la corona. “River llegó tres veces y nos hizo dos golazos. Nosotros lo dimos vuelta. Creo que el fútbol argentino está bien”, sostuvo Artime.

La defensa de Artime al formato del fútbol argentino

Más allá del festejo por el campeonato, las palabras del presidente de Belgrano tomaron dimensión política dentro del fútbol argentino. Artime defendió el modelo de torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional, con zonas y cruces eliminatorios, en medio de las discusiones recurrentes sobre la cantidad de equipos participantes y la competitividad de los campeonatos.

“Este formato de campeonato hace que podamos competir”, señaló el dirigente. Y utilizó su propia historia en Belgrano para explicar su postura: “Yo estuve en el año 92 en Belgrano y peleábamos el descenso todos los años. En los campeonatos esos largos salían campeones Boca, River, Independiente, Racing”.

Artime, exdelantero y uno de los grandes ídolos de la historia reciente del Pirata, jugó en el club cordobés durante la década del 90. Desde ese recorrido personal, contrastó la realidad de aquel fútbol con la posibilidad que tuvo Belgrano de disputar y ganar el Apertura 2026 frente a uno de los equipos de mayor poderío del país.

“Ahora podemos competir. Eso es un acierto de la AFA y de la liga, digan lo que digan. Hoy nosotros somos competitivos”, afirmó.

La declaración se produjo después de una final que terminó funcionando como respaldo concreto de su argumento: Belgrano superó a River en Córdoba y conquistó el campeonato en una definición que tuvo dramatismo, goles y una remontada en los minutos finales. La AFA destacó oficialmente la consagración del equipo de Alberdi tras imponerse en el Kempes ante el conjunto millonario.

“Si hubiera 20 equipos, nos iríamos cada dos años al descenso”

Artime también fue directo al referirse a uno de los reclamos más repetidos por quienes cuestionan el esquema actual: la reducción de la Primera División a 20 clubes y el regreso de los campeonatos largos.

Para el presidente de Belgrano, una estructura de esas características achicaría las posibilidades de instituciones del interior y de otros equipos que lograron protagonismo deportivo en los últimos años.

“Si hubiera 20 equipos, hoy Independiente Rivadavia, Belgrano, Talleres, Instituto y Platense se irían cada dos años al descenso”, expresó.

La definición no pasó inadvertida porque incluyó no sólo a su propio club, sino también a Talleres e Instituto, los otros equipos cordobeses de Primera División, además de Independiente Rivadavia de Mendoza y Platense, que en 2025 también logró coronarse campeón del Torneo Apertura bajo el formato de eliminación directa.

La discusión sobre el modelo de competencia volvió a quedar instalada luego de la coronación de Belgrano. El Pirata había llegado a la final después de superar por penales a Argentinos Juniors, mientras que River había eliminado a Central en semifinales. En el partido decisivo, el equipo cordobés terminó imponiéndose 3 a 2 y celebró ante su gente en el Kempes.

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