“No sé si la definición es que encontré el equipo. Sí que hay jugadores que se repiten, y que lo invitan a uno a esa toma de decisiones. Pero la búsqueda del crecimiento también pasa por los que no están. El que hace crecer al que está jugando son los que no juegan”, declaró Heinze en la conferencia del viernes acerca de la reiteración en la elección de los once.