Newell's: Ever Banega reencontró su magia y jugó un partidazo

El capitán de Newell's Ever Banega fue la manija del equipo, pegó dos zurdazos en el travesaño y gravitó durante todo el encuentro ante Barracas Central

Hasta los poquitos hinchas de Barracas Central comentaban la calidad notable del diez leproso. Es que Ever Banega arrancó a pleno el segundo semestre competitivo del 2024. Literalmente la rompió en la victoria de Newell's 1 a 0 ante el Guapo y estuvo muy cerca de clavar dos golazos en la tarde del Tomás Ducó.

Banega fue el eje del equipo, el pistón para moverse en el mediocampo y armar juego, tanto a lo ancho de la cancha como en profundidad. Siempre encontró el hueco entre la telaraña de volantes de Barracas y no lo pudieron parar nunca.

Lo empezó a toda máquina con el disparo de zurda de afuera del área que reventó el travesaño y picó en la línea , y siguió enseguida con un gran enganche en la medialuna y la caída en el área que varios pidieron penal pero no fue.

A medida que avanzó el partido fue tomando más confianza y no paró de gravitar. En buena forma física y siempre pidiendo la pelota fue el titiritero rojinegro. Pero además lo hizo con ritmo y de manera permanente.

Abría para Panchito González o Fernando Cardozo, también para los marcadores laterales y triangulaba con los volantes. Tuvo siempre el GPS del partido en la cabeza y nunca pudo ser neutralizado por los jugadores de Barracas Central.

Pero además cuando estuvo en posición de remate sacó esos dos latigazos que devolvió el travesaño, uno en cada etapa, ambos con notable destreza que merecieron ser goles. Y además con su pierna inhábil, la zurda.

El 10 de Newell's, siempre incisivo

Pero no convertir no lo bajoneó y siguió siendo incisivo. Recién salió reemplazado a cinco minutos del final por Gabriel Carabajal. Y tanto fue el influjo que dejó, que su reemplazante no quiso ser menos y metió la pelota extraordinaria para Jeremías Pérez Tica hiciera el resto, sirviéndole el gol al Colo Ramírez que al final terminó convirtiendo el arquero.

Así, además de la victoria que llegó cuando más se la festeja, al final, otra buena noticia para Newell’s en la tarde del Ducó fue que volvió el Ever que necesita el equipo leproso. Sólo le falta el gol que merecía para que sea de diez.