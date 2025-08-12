Detuvieron a una azafata en Ezeiza por intentar contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas por $58 millones

Es una azafata, de 64 años, que trabaja en Aerolíneas Argentinas. En su casa hallaron 93 mil dólares y 15 mil euros

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza al intentar contrabandear una serie de objetos valuados en más de 58 millones de pesos. Los efectivos encontraron joyas, relojes, celulares de alta gama que no habían sido declarados y dinero en efectivo.

La tripulante de cabina, identificada como María del Carmen P, de 64 años , quedó demorada al pasar por un escáner en la terminal internacional cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó irregularidades en su equipaje.

Según trascendió, la azafata llevaba consigo un arsenal de objetos de lujo que incluía cuatro relojes Rolex, joyas de oro y diamantes (cadenas, anillos, aros, un brazalete y un prendedor), diez iPhone (entre ellos iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro Max y 14 Pro Max), ocho monedas de oro y otros dos celulares de menor valor.

La tasación oficial de estos objetos superó los 58 millones de pesos . A su vez, un perito de la Corte Suprema confirmó que las joyas son auténticas.

A raíz del hallazgo, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de la azafata, donde se incautaron 93.920 dólares y 15.730 euros.

Cuándo cayó detenida la azafata

El hecho, que se dio a conocer en las últimas horas, ocurrió durante los primeros días de mayo, cuando la tripulante de cabina fue interceptada en la nueva terminal B de preembarque internacional.

Ese día, pasadas las 5 de la mañana, la guardia de prevención de la Unidad Operativa de Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza la detuvo antes de que tomara un vuelo con destino a Miami.

La tripulante de cabina quedó imputada por tentativa de contrabando y se le prohibió la salida del país mientras avanza la causa.

El expediente quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, bajo la órbita de la Justicia Federal.