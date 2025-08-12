La pasión de los hinchas de Newell's en la llegada del plantel a Salta para jugar por Copa Argentina

La delegación de Newell's arribó a la capital salteña a las 21 y quedó concentrada para enfrentar el miércoles a Atlético Tucumán por Copa Argentina

La delegación de Newell's arribó este martes, a las 21, a la ciudad de Salta, donde el miércoles, a las 19.30, jugará ante Atlético Tucumán, en el estadio Padre Martearena, por los octavos de final de la Copa Argentina. Y fue recibido por los primeros hinchas rojinegros eufóricos que ya hicieron pie en el norte del país para presenciar el definitorio partido.

Más allá de los casi 1.200 kilómetros que separan por ruta a Rosario de la capital salteña, los hinchas leprosos igual están acompañando al equipo del Ogro en su aventura por la Copa Argentina. Claro que el grueso del público rojinegro llegará a destino el mismo día del partido y se dirigirá directamente al estado Padre Martearena.

En la llegada al hotel leproso un grupo nutrido de simpatizantes rojinegros le dieron la bienvenida plantel, con cánticos, banderas y humo rojo y negro. Los jugadores sintieron el respaldo y devolvieron los pedidos de fotos y firmas de camisetas.

Distinta es la situación de los simpatizantes del Decano, ya que desde la capital tucumana sólo deberán recorrer 300 kilómetros y se espera una gran convocatoria porque vienen de eliminar nada menos que a Boca en este certamen.

Newell's todavía no pudo llevar visitantes en el Clausura

Está claro que los hinchas leprosos todavía no pudieron acompañar a Newell’s en lo que va del Clausura como visitantes ni en Mendoza ante Independiente Rivadavia como tampoco frente a Aldosivi en Mar del Plata.

Por ello esta es una gran oportunidad, a pesar de la larga distancia y de los bolsillos flacos, para salir a la ruta y alentar al rojinegro afuera del Coloso del Parque.

Los adelantados de la legión rojinegra ya arribaron a Salta y se espera por la llegada del resto de los hinchas para el miércoles, donde el objetivo está más que claro: bancar al equipo del Ogro y soñar con lograr una victoria para avanzar en la Copa Argentina.

Después habrá tiempo para pensar en el banderazo y en el clásico que se viene, el sábado 23 de agosto, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito, por el sexto capítulo del Clausura.