Newell's: el taller de Sanguinetti mete repuestos y busca sostener la pole

El Newell’s aguerrido, invicto, versátil y puntero de Javier Sanguinetti vuelve al ruedo ante Platense en Vicente López. Y por supuesto que el enorme desgaste físico que realiza el equipo en cada partido (el pasado lunes ante Patronato no fue la excepción) va dejando secuelas en la tropa leprosa. Esta vez no estarán disponibles Leonel Vangioni (desgarro) ni Armando Méndez (sobrecarga muscular tras superar el Covid), por lo que los juveniles Tomás Jacob y Marco Campagnaro serían los marcadores volantes de la línea de cinco rojinegra esta noche ante calamar. Hasta acá el DT leproso siempre se las ingenió para disimular de manera efectiva las ausencias y sostener la competitividad del equipo. Lo cierto es que Newell’s (14 puntos) tendrá un cotejo muy chivo ante el expectante Platense (12 unidades) de Omar De Felippe. El duelo será en una cancha inolvidable para los hinchas del Parque, es que hace justo 30 años allí dio la vuelta olímpica el equipo inolvidable de Marcelo Bielsa. En cuanto al presente futbolístico hay que decir que Sanguinetti en lo que va de la Liga Profesional siempre se las ingenió para reacomodar al equipo ante ausencias de peso, pero sin perder la intensidad ni la solvencia de su alineación.

Así, por ejemplo en su momento logró suplir las bajas por lesión de Pablo Pérez y Juan Garro, como también lo que fue la no disponibilidad de Cristian Lema por la roja o de Nicolás Castro cuando se lo preservó por la venta que no se terminó concretando. En el reciente Covid positivo de Méndez también había estado obligado a meter mano en el once titular.