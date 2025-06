Newell's: el Ogro Fabbiani confirmó dos refuerzos y dijo que "hay que ganar"

"Acá hay que ganar, es un club enorme, es día a día, es muy linda la presión. No me conformo, quiero más", sentenció el entrenador rojinegro.

"Se que Benedetto nos va a dar muchas alegrías, es la categoría que faltaba para ayudar a Cocoliso (Carlos González)", amplió. Y a la vez agregó: "Cocoliso y Pipa van a jugar juntos, todos los partidos".

Ogro1.jpg El Ogro habló en rueda de prensa en Bella Vista. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El armado del plantel de Newell's

Sobre otro futbolista que suena en el Parque, contó que "Jhon Córdoba está bien apuntalado, hay unas cuestiones a resolver con el club Millonarios"

También se refirió a jugador Tomás Jacob y los rumores de venta: "Es jugador del club. Si le toca a irse uno está contento porque lo ayudó a crecer. En su posición es de los mejores del fútbol argentino".

En cuanto al plantel aclaró que "hasta que no sepamos quién sigue y quién no, no meteremos en problemas al club. Quería un 9 y lo quería al Pipa. El mercado no se abrió, pero ya tenemos dos, como Martín Fernández Figueira (volante uruguayo) y Benedetto. No quiero avivar con los nombres".

Ogro2.jpg Fabbiani conduce la pretemporada leprosa. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Fabbiani: "Los chicos del club tienen calidad"

"A los chicos los vengo siguiendo, por eso los subí a primera. Sabemos la calidad que tienen, el que esté bien tendrá una oportunidad", dijo sobre los juveniles del club.

Además indicó: "Mi profe (Gustavo Del Favero) hizo un trabajo excelente, no tuvimos lesiones. El equipo está en crecimiento, seis puntos".

En tanto, sobre el futbolista Gaspar Iñíguez contó que "es una situación especial. Depende de él firmar el contrato. Bajó 22 kilos, pero le falta".

"Ever Banega esta bien, cuando jugó con Defensa estaba desgarrado. A un 40 por ciento marca la diferencia. Mientras pueda caminar va a jugar conmigo. Y el arquero Lucas Hoyos empezó a correr".

Por último, el Ogro dijo que "estoy feliz con la llegada de Julio Zamora, es un símbolo". El Negro va a trabajar en el club.